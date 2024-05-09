Александр Мостовой: «Если бы мне предложили возглавить «Баварию», я бы без раздумий согласился»

Теги Бавария бундеслига Германия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой заявил, что согласился бы возглавить «Баварию».

«Я не слышал, что кто-то отказывается от возможности возглавить «Баварию». Я не очень верю в это. Говорят, что порядка пяти кандидатов уже отказались ехать в Мюнхен, но с ними, с этими кандидатами, разговаривал кто-то? То, что пишут, что им поступало предложение, это не факт. А чтобы один из кандидатов публично сам сказал, что он отказался возглавить «Баварию» – такого же не было. Я такого не слышал.

Отказаться от «Баварии» очень сложно. Если бы мне предложили стать главным тренером «Баварии», я бы без раздумий согласился. Конечно. Но ко мне-то предложения нет, а вот к людям, к которым предложение будет, они тоже без раздумий согласятся. Если взять 16 команд из 18 в Бундеслиге, то наставник любой из этих команд согласится возглавить «Баварию».

Зарплата наверняка раз в 10 больше, чем в условном «Хоффенхайме». Кто же откажется от этого? Даже если через пару месяцев уволят, то ничего страшного», – сказал бывший футболист сборной России. 

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18 комментариев
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Ну если и с Фликом сорвется, тогда ты точно следующий на очереди 😂
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Чеканить там все умеют
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Ему условный Нефтехимик не доверят, а он Бавария!
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Я бы тоже
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А кто бы отказался, даже если бы вышвырнули - неустойку выплатили бы)
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Мостовой говорил что с Зенитом любой возьмёт чемпионство. В Баварии тоже так считали, пока не назначили Тухеля
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если бы мне предложили миллион долларов просто так, я бы согласился
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Да он угарает над нами
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Мне кажется, царь сидит здесь в комментах и просто троллит пользователей, накидывая самую экзотическую новость из прочитанных в комментах)
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Мост, остановись уже
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Да-да, Александр, я тоже.
У нас примерно равные шансы ))
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Тебя еще не хватало сейчас!
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Сейчас они узнали, что Мостовой не откажется и обязательно предложат жирный контракт. А как насчёт Спартак, Динамо и пр.РПЛ? "Не-е не согласен, не мой уровень".
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Мне царь нравится всë больше. Его полощут все кому не лень, а он знай себе шуткует.
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Царь такого не слышал, ему лично не докладывали, значит не было
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Вопрос интервьюеру: как вообще в голову пришло задать такой вопрос этому человеку?
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мвахахахахахаха)))))))))))
но пока нет приглашений даже из торжка ))))))))
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Ответ TheCasper13
Мне кажется, царь сидит здесь в комментах и просто троллит пользователей, накидывая самую экзотическую новость из прочитанных в комментах)
Так получается, что троллит сам себя. Неужели приятно известному человеку получать обидные комментарии?
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