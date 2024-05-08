Факел – Урал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Факел и Урал в 28 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Факел – Урал
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Последние матчи Факел
- Факел – Зенит : 1 – 1
- Сочи – Факел : 0 – 0
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
- Краснодар – Факел : 2 – 0
- Факел – Ростов : 0 – 1
Последние матчи Урал
- Урал – Балтика : 2 – 1
- Рубин – Урал : 1 – 1
- Урал – Ростов : 0 – 1
- Сочи – Урал : 2 – 2
- Урал – Ростов : 1 – 3
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