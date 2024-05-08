Факел – Урал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 12 мая

В воскресенье, 12 мая, сыграют Факел и Урал в 28 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Факел – Урал

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Факел – Урал

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