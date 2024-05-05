Факел – Урал: прогноз на матч 12 мая 2024, РПЛ

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Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Центральный стадион профсоюзов

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Анализ команд:

Факел, занимающий 14-е место, показывает слабую форму в последних турах, не сумев выиграть ни одной из последних семи встреч. Стабильность в атаке оставляет желать лучшего, команда забила всего 1 гол в последних пяти матчах. Оборонительные проблемы также остаются актуальными, так как клуб пропустил 10 мячей за последние пять встреч.

Урал находится на 13-м месте, демонстрируя лучшие результаты, чем Факел, но также испытывает проблемы в защите, пропустив 8 мячей в последних пяти матчах. Тем не менее, атака Урала более результативна, что видно по 6 забитым голам в последних пяти играх.

Статистика и факты:

  • Урал не проигрывал Факелу в 11 последних матчах.
  • Оба клуба страдают от нестабильности в обороне, что может привести к обмену голами.

Прогноз:

Исходя из текущей формы и статистики, можно предположить, что Урал имеет лучшие шансы на успех, учитывая их предыдущее превосходство над Факелом. Однако Факел будет играть дома, что может придать им дополнительные силы. История встреч и недавние результаты обеих команд указывают на возможность забитых голов с обеих сторон.

Стратегия ставок:

Взгляд на недавние игры показывает, что обе команды регулярно пропускают, но также способны забивать. Это делает привлекательным вариант ставки на то, что обе команды забьют.

Рекомендация: Прогноз на то, что обе команды забьют за коэффициент 1.65

Коэффициенты:

  • П1 – 3,1
  • Х – 2,65
  • П2 – 2,6

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Факел – Урал
Дата проведения
12 мая, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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