Марсело о выходе в финал ЛЧ: «Забавляет, что есть люди, которые все еще сомневаются в «Реале»

Марсело поделился впечатлениями о выходе «Реала» в финал ЛЧ.

Мадридцы обыграли «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошли дальше, победив по сумме двух встреч со счетом 4:3.

«Реал» уступал по ходу встречи, но забил дважды – на 88-й и 91-й минутах.

«Что меня забавляет, так это то, что есть люди, которые все еще сомневаются в «Реале», – написал бывший защитник « ».

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