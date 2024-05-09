Марсело о выходе в финал ЛЧ: «Забавляет, что есть люди, которые все еще сомневаются в «Реале»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марсело соцсети Футбол

Марсело поделился впечатлениями о выходе «Реала» в финал ЛЧ.

Мадридцы обыграли «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошли дальше, победив по сумме двух встреч со счетом 4:3.

«Реал» уступал по ходу встречи, но забил дважды – на 88-й и 91-й минутах.

«Что меня забавляет, так это то, что есть люди, которые все еще сомневаются в «Реале», – написал бывший защитник «Реала».

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27 комментариев
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Знаете, вот я заметил следующее. На каждой ветке все адекватные, кроме глоров бчк. Как только они появляются, то начинается. Мы, фанаты Реала, спокойно общались с фанатами Баварии. И все адекватно на всё реагировали. Кроме ребят из столицы Каталонии. Это же годами длится. Вот они чушь и писали.
+26
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+20
Ответ Дядя ТУРА
Это либо персофаны мессе, либо фанатики Барселоны ( соответственно Манчестер Сити и Интер Майями)
Как правило, это одни и те же люди :)
+9
-4
+5
Ответ Dexter Morgan
Знаете, вот я заметил следующее. На каждой ветке все адекватные, кроме глоров бчк. Как только они появляются, то начинается. Мы, фанаты Реала, спокойно общались с фанатами Баварии. И все адекватно на всё реагировали. Кроме ребят из столицы Каталонии. Это же годами длится. Вот они чушь и писали.
Один уже под твоим комментом
+5
-1
+4
А кто минусует тут всех? А, Ригоберка и его стая.
+4
-1
+3
Это клуб никогда не сдаётся!!!💪
Никогда не обыгрывайте «Мадрид» в гостях на «Бернабеу» 0:1 на 90 минуте! :)
+6
-3
+3
У Ригобера снова припекает)
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Знаете, вот я заметил следующее. На каждой ветке все адекватные, кроме глоров бчк. Как только они появляются, то начинается. Мы, фанаты Реала, спокойно общались с фанатами Баварии. И все адекватно на всё реагировали. Кроме ребят из столицы Каталонии. Это же годами длится. Вот они чушь и писали.
Да да да, всех заклеймил ахахахха. Все плохие, интересно а как это работает вот сидишь ты дома в России понравилась барса = автоматом неадекват или как?
Удобно болеть за сильный клуб, вдобавок которому частенько везет и судьи стараются на благо проекта
+1
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+1
Ответ Umarkuly Komekow
Один уже под твоим комментом
Пишет он, а стыдно мне за него.
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Это клуб никогда не сдаётся!!!💪 Никогда не обыгрывайте «Мадрид» в гостях на «Бернабеу» 0:1 на 90 минуте! :)
Да, когда Реал пропустил, то вечеринка только началась.
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Легенда)
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Ответ Burak Orel
Да да да, всех заклеймил ахахахха. Все плохие, интересно а как это работает вот сидишь ты дома в России понравилась барса = автоматом неадекват или как? Удобно болеть за сильный клуб, вдобавок которому частенько везет и судьи стараются на благо проекта
Я писал про конкретных людей. Можешь зайти и почитать их комментарии на ветку ЛЧ. Особенно, когда Реал пропустил. У меня друзья вообще-то фанаты Барселоны. Если вдруг что. Не нужно эту карту разыгрывать. Ты прекрасно знаешь, кто и что тут пишет. Ригоберка один чего стоит.
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Ответ Dexter Morgan
Кто именно и что оставлял? Как раз отвечали вам подобным. Футбол это жизнь и прочие гадости писали про Реал. Особенно, когда Реал пропустил.
Не поленился и вот некоторые -

https://www.sports.ru/football/1116053926-real-ne-proigryvaet-21-match-15-pobed-s-uchetom-penalti-s-siti-6-nichi.html

https://www.sports.ru/football/1116053975-real-ne-ustupaet-bavarii-9-matchej-7-pobed-2-nichix-s-2012-goda.html

https://www.sports.ru/football/1116053989-real-i-borussiya-sygrayut-v-15-j-raz-kluby-vstretyatsya-v-finale-lch.html

https://www.sports.ru/football/1116053991-de-ligt-pro-otmenu-ego-gola-eto-pozor-esli-ofsajd-ne-ocheviden-nuzhno-.html

https://www.sports.ru/football/1116054011-tomas-tuxel-bernabeu-vliyaet-na-sudej-bavarii-ne-pozvolili-sdelat-sche.html

Это только малая часть и за последнюю ночь. И скажи теперь, что болельщики Реала все абсолютно адекватные и спокойно общаются о футболе, но появляются каталонцы и всё портят
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Ответ Tristan...
Я про ветки спортса, после вчерашнего матча, где десятки твоих соклановцев оставляют неадекватные комменты. Любая из таких веток тут же опровергнет твой первый коммент, в котором откровенная чушь
Кто именно и что оставлял? Как раз отвечали вам подобным. Футбол это жизнь и прочие гадости писали про Реал. Особенно, когда Реал пропустил.
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Ответ Tristan...
Тебе ссылки на ветки покидать? Хватит прикидываться
Есть ощущение, что эти ссылки я даже открыть не смогу. Я в твиттере и прочих помойках не сижу. Я смотрел матч. Работал ВАР. И всё было чисто. Это факты.
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Ответ Dexter Morgan
Почитай ветку ЛЧ. И не неси чушь.
Тебе ссылки на ветки покидать? Хватит прикидываться
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Ответ Tristan...
Для чего ты написал это откровенное враньё? Решил замаскировать коменты твоих соплеменников под каждой веткой, связанными о вчерашнем матче, где они оставляют десятки неадекватных комментов адресованных к Барсе и её фанатам? Такие как ты регулярно делают вид, будто ничего не замечают, либо вы поддерживаете такое и для вас это уже норма. И ведь это уже годами длится
Почитай ветку ЛЧ. И не неси чушь.
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Ответ Дядя ТУРА
Это либо персофаны мессе, либо фанатики Барселоны ( соответственно Манчестер Сити и Интер Майями)
Не обязательно, круг обиженных только растет
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А че это все какую то отрыгу обсуждают?
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Мы то знаем кто они)
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Я вообще не сомневался. После пропущенного гола вечеринка только началась. Я писал, что надо давить. Только фанаты Реала знают, что всегда можно выиграть. Марсело легендарен. Приятно читать слова легенды.
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