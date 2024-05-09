Марсело о выходе в финал ЛЧ: «Забавляет, что есть люди, которые все еще сомневаются в «Реале»
Марсело поделился впечатлениями о выходе «Реала» в финал ЛЧ.
Мадридцы обыграли «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошли дальше, победив по сумме двух встреч со счетом 4:3.
«Реал» уступал по ходу встречи, но забил дважды – на 88-й и 91-й минутах.
«Что меня забавляет, так это то, что есть люди, которые все еще сомневаются в «Реале», – написал бывший защитник «Реала».
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Никогда не обыгрывайте «Мадрид» в гостях на «Бернабеу» 0:1 на 90 минуте! :)
Удобно болеть за сильный клуб, вдобавок которому частенько везет и судьи стараются на благо проекта
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Это только малая часть и за последнюю ночь. И скажи теперь, что болельщики Реала все абсолютно адекватные и спокойно общаются о футболе, но появляются каталонцы и всё портят