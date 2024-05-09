Кроос о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мы заслужили. Сегодня мы однозначно играли лучше «Баварии» 

Тони Кроос назвал заслуженным выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

« » обыграл «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:2).

«Путь к финалу выдался тернистым. В 1/8 финала нам противостоял «Лейпциг», потом – «Манчестер Сити», а сейчас – « ». Во всех этих противостояниях была упорная борьба, но мы взяли верх. Мы заслужили выход в финал.

Сегодня мы однозначно играли лучше соперника. В первом же матче была довольно равная игра с минимальным преимуществом «Баварии», – сказал хавбек «Реала».