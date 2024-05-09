Кроос о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мы заслужили. Сегодня мы однозначно играли лучше «Баварии» 

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос назвал заслуженным выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«Мадрид» обыграл «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:2).

«Путь к финалу выдался тернистым. В 1/8 финала нам противостоял «Лейпциг», потом – «Манчестер Сити», а сейчас – «Бавария». Во всех этих противостояниях была упорная борьба, но мы взяли верх. Мы заслужили выход в финал.

Сегодня мы однозначно играли лучше соперника. В первом же матче была довольно равная игра с минимальным преимуществом «Баварии», – сказал хавбек «Реала».

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25 комментариев
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Если Германия выиграет Евро, я бы отдал Кросу золотой мяч
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Смешные персонажи с ДНК из ленты в ленту бегают и пишут про судейство.
Как будто вчера Реал играл против второй каталонской, а не против Баварии.
Фанаты Баварии же признают, что там был офсайд и точно не этот момент был ключевым в противостоянии
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+19
Ответ clausevenzzz
Если Германия выиграет Евро, я бы отдал Кросу золотой мяч
Или Рюдигеру ( скрытый герой Реала )
+12
-1
+11
Ответ Moscwow
Баварии подарили целый тайм дополнительного времени, но все плачут из-за очевидного офсайда, который даже не выводил бы их в финал, если бы гол чудом засчитали
Ну и если бы судья не свистнул, такой удар Лунин бы точно никак не пропустил
+7
0
+7
Кроос спокойствие приносит команде в центре поля, Модрич более взрывной
+6
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+6
Карл-Хайнц Румменигге «Ты — не игрок мирового класса, поэтому мы не будем выполнять твои требования»
)))
+6
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+5
Ответ Stanislav Orlov
Рюдигер вчера наиграл на 2 мяча)) как девочку в буфет отправили
А теперь тоже самое, но по русски
+5
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+5
Ответ Дима
Смешные персонажи с ДНК из ленты в ленту бегают и пишут про судейство. Как будто вчера Реал играл против второй каталонской, а не против Баварии. Фанаты Баварии же признают, что там был офсайд и точно не этот момент был ключевым в противостоянии
Все эти истерики устраивают не фаны Баварии, фанаты клуба которого названия начинается на Барс а заканчивается елона)) Они переодели футболки Ман сити на Баварию и давай волосы рвать на ж.пе🤣😂
+4
0
+4
Ответ Дима
Смешные персонажи с ДНК из ленты в ленту бегают и пишут про судейство. Как будто вчера Реал играл против второй каталонской, а не против Баварии. Фанаты Баварии же признают, что там был офсайд и точно не этот момент был ключевым в противостоянии
Баварии подарили целый тайм дополнительного времени, но все плачут из-за очевидного офсайда, который даже не выводил бы их в финал, если бы гол чудом засчитали
+6
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+4
Ответ Stanislav Orlov
На" 2 золотых" в моменте с пропущенным привез, его в буфет отправили
Да, это его ошибка. Но никто не ожидал, что Дэвис так пробьет с правой. Как Гвардиол в первом матче. Что возвращает нас к вопросу о везении Реала. А везение ли это, когда левоногие защитники, так заряжают с правой ноги, хотя до этого, никогда такого не делали ?

А Рюди, даже не смотря не лучший матч вчера, весь сезон был одним из лидеров Реала, что по игре, что по духу.
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Адекватен как всегда.
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Ответ SWS
Кроос спокойствие приносит команде в центре поля, Модрич более взрывной
Модрич вообще жесткач! Окучивает там всех в середине. Тафгай!
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Ответ Stanislav Orlov
Рюдигер вчера наиграл на 2 мяча)) как девочку в буфет отправили
Честно говоря, не очень понял, что ты хотел этим сказать ? На 2 мяча в каком смысле ?
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Свидетели "несправедливого" судейства здесь?
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Ответ SWS
Кроос спокойствие приносит команде в центре поля, Модрич более взрывной
Модрич уже сдал. Хоть контроль ещё и видение поле на уровне, но физически уже не тот. А вот Кроос вчера выдал очень качественную игру. Все атаки начинались через него.
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Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
и поэтому накинул к добавленным 9 минутам(откуда столько) еще полтайма.
но хорошо что разобрались в моменте с офсайдом
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Вечные Тони и Лука
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Интересно, от игроков Реала когда-нибудь последуют слова: "Мы не заслужили. Сегодня "Манчестер Сити" играл однозначно лучше нас"
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Ответ alireal
Свидетели "несправедливого" судейства здесь?
Макаров скоро придет)
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Ответ werley
Интересно, от игроков Реала когда-нибудь последуют слова: "Мы не заслужили. Сегодня "Манчестер Сити" играл однозначно лучше нас"
перечитай комменты игроков и тренера реала после прошлогодней игры с сити. Там все респектовали сити и признали что были хуже,и будем сильнее в следующем году
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