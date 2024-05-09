Хабиб – о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что «Реал» победил «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:1 благодаря дублю Хоселу. Общий счет – 4:3. 1 июня «Реал» сыграет на «Уэмбли» с «Боруссией» в финале.

«Мои люди с 1998 года. Аплодирую «Реалу», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб посетит матч Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками». Экс-чемпион UFC нанесет символический удар

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64 комментария
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Мне сын сегодня сказал....жаль я не болельщик реала-представляю как они счастливы
+56
-3
+53
Ответ Katin Dag
Мне сын сегодня сказал....жаль я не болельщик реала-представляю как они счастливы
Ригоберка: жаль, я не болельщик Реала.
+34
0
+34
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ну ты как, рад? Реал снова в финале, трансляция для болельщиков Барсы и Мансити будет, онлайн можно будет посмотреть)
+35
-4
+31
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ахахаххаахаххахаха
Как ты горишь, бедняга
Боже, испытать такие положительные эмоции с матчей Реала, а потом смотреть на горящие уканы людей вроде тебя - это просто супер коктейль! Спасибо тебе за содействие!

Ждем метрики и разбор Лукомского, а пока держи:

Реал - Бавария
Xg 2.92 - 0.38
Удары 19 - 8
В створ 7 - 5
Большие шансы 3 - 0
Голы 2 - 1
+26
-2
+24
Риго наконец-то нашёлся) .
+19
-3
+16
Ответ Mister999
Ох Хаба сейчас разорвет кое кому пуканы
Да там с оффсайдами у них жопы горят, нужно только масла подливать! С победой истинных болельщиков Реала, остальным огнетушитель в задницу)
+16
-3
+13
Ответ Katin Dag
Мне сын сегодня сказал....жаль я не болельщик реала-представляю как они счастливы
Быть болельщиком Реала это значит ты наслаждаешься футболом до конца Мая, так как они постоянно выходят в финалы и выигрывают, и ты все лето ходишь с хорошим настроением)
+16
-3
+13
Также с 98 за Мадрид!
+9
-1
+8
Ответ Мукунку хороший
Но Хабиб то здесь причём?
Он болельщик Реала
+5
0
+5
Мои люди с 1992 года!💬👍👍👍
+5
0
+5
Но Хабиб то здесь причём?
+4
0
+4
Не люблю Реал. Против них не болею, просто не люблю. Но что же они творят-то, а?! Такие матчи вытаскивают! На характере, на зубах! И это уже не первый год ведь… И игра есть, ещё и Мбаппе подпишут… Чёт мне хреново от Реала такого… страшновато становится за Барсу)))
Мадрид с победой 👍👍👍
+3
0
+3
Ответ гилберт
Мои люди с 1992 года!💬👍👍👍
С 1991
+3
0
+3
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Дабы его жёстко не заминусовали. Этот рейтинг всё что есть в его прекрасной жизни
+2
0
+2
Там больше половины состава родились в 2000)
+3
-1
+2
Ответ Константин Яковлев
Реал в курсе, что они его люди?
да
+2
0
+2
Главный болельщик Реала, Регина, наконец нашелся! Ну, можно порадоваться за него, иначе на финал Боруссия-Бавария ему было бы скучно
+2
0
+2
Заметил что, многим кому за 30,гтворят что начали болеть с 98го
+2
0
+2
Ответ Дворовый футболист
Ахахаххаахаххахаха Как ты горишь, бедняга Боже, испытать такие положительные эмоции с матчей Реала, а потом смотреть на горящие уканы людей вроде тебя - это просто супер коктейль! Спасибо тебе за содействие! Ждем метрики и разбор Лукомского, а пока держи: Реал - Бавария Xg 2.92 - 0.38 Удары 19 - 8 В створ 7 - 5 Большие шансы 3 - 0 Голы 2 - 1
Уникально поехавший чел, этот риго))
Даже интересно посмотреть на него)
+2
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Ответ Бакыт Кадыров
Быть болельщиком Реала это значит ты наслаждаешься футболом до конца Мая, так как они постоянно выходят в финалы и выигрывают, и ты все лето ходишь с хорошим настроением)
Особенно приятно вспоминать ,как стал болеть за них с декабря 2008 года когда были на спале.Ждал Десиму и потом понеслось!!!
+1
0
+1
Ответ Provocadeur07
Ну ты как, рад? Реал снова в финале, трансляция для болельщиков Барсы и Мансити будет, онлайн можно будет посмотреть)
он устал минусы ставить с 19 учеток, выплыл
+1
0
+1
Ответ Алексей Иванов
В России болей за российские клубы, болеть за иностранцев фейк и не те эмоции
Тебя как раз забыли спросить. Смотри сам это порно рфпловское.
+4
-3
+1
Ответ qqblt
Прости. Удалил свой коммент, неверно все понял :) был не прав с точностью до наоборот. Я не понял на что ты отвечал. К сожалению, предыдущий удалить не успел. В любом случае удачи и сорри
после такого футбола простительно) все ок
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Мои тоже с 98😁
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Риго, как дела? )) Уже готовишь новую аватарку на финал? )))
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Ответ Игорь Мещеряков
Боруссия, победи!
Наверно два раза не получиться!
Наверно как никогда радовался когда прошли ПСЖ!!

ПСЖ же барсуков вынес 🤣🤣

Барсук честно я надеялся что Барса выйдет и Эльклассико будет! Но жаль!

Барсукам вся надежда Осталось только на Боруссию!! 🤣🤣🤣

Интересно на следующем году за кого будешь болеть? 😂😂
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Ответ Mister999
Тепличного уже готовят к очередному ЗМ за три гола за целый год в бургер лиге
Неправда ваша - он же ещё в Кубке чемпионов Конкакаф отличился: напал на главного тренера «Монтеррея» Фернандо Ортиса после окончания первого матча (оба матча команда "тепличного", без шансов, проиграла)☝️
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Ответ Katin Dag
Мне сын сегодня сказал....жаль я не болельщик реала-представляю как они счастливы
сильно написал ты, 😐 даже плохо на миг стало
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Ответ Эльдар Сулейманов
сильно написал ты, 😐 даже плохо на миг стало
Почему?я привил ему любовь к МЮ и истории вплоть до 6 февраля ,он родился в год когда МЮ взял ЛЧ(2008)-он не глор и уже не сможет болеть за других-вместе страдаем)
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Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
С 1991
В 91м я первый и последний раз болел против Реала. За Спартак. Когда играли с Торпедо сдержанно был уже за Реал, тогда и определился с любимым игроком, а когда играли с Динамо, то вовсю топил за Мадрид.
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