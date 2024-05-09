Хабиб – о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что «Реал» победил «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:1 благодаря дублю Хоселу. Общий счет – 4:3. 1 июня «Реал» сыграет на «Уэмбли» с «Боруссией» в финале.

«Мои люди с 1998 года. Аплодирую «Реалу», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе .

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