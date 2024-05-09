Хабиб – о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.
Напомним, что «Реал» победил «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:1 благодаря дублю Хоселу. Общий счет – 4:3. 1 июня «Реал» сыграет на «Уэмбли» с «Боруссией» в финале.
«Мои люди с 1998 года. Аплодирую «Реалу», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб посетит матч Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками». Экс-чемпион UFC нанесет символический удар
Как ты горишь, бедняга
Боже, испытать такие положительные эмоции с матчей Реала, а потом смотреть на горящие уканы людей вроде тебя - это просто супер коктейль! Спасибо тебе за содействие!
Ждем метрики и разбор Лукомского, а пока держи:
Реал - Бавария
Xg 2.92 - 0.38
Удары 19 - 8
В створ 7 - 5
Большие шансы 3 - 0
Голы 2 - 1
Мадрид с победой 👍👍👍
Даже интересно посмотреть на него)
Наверно как никогда радовался когда прошли ПСЖ!!
ПСЖ же барсуков вынес 🤣🤣
Барсук честно я надеялся что Барса выйдет и Эльклассико будет! Но жаль!
Барсукам вся надежда Осталось только на Боруссию!! 🤣🤣🤣
Интересно на следующем году за кого будешь болеть? 😂😂