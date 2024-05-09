Винисиус и Хуммельс претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/2 финала чемпионов.

Вингер « » в игре с «Баварией» (2:1) сделал голевую передачу, нанес 5 ударов по воротам, развил скорость до 32,2 км/ч.

Защитник дортмундской « » в матче с «ПСЖ» (1:0) забил гол, совершил 5 отборов и 6 возвратов владения мячом.