Винисиус и Хуммельс претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рейтинги Матс Хуммельс Винисиус Жуниор Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в игре с «Баварией» (2:1) сделал голевую передачу, нанес 5 ударов по воротам, развил скорость до 32,2 км/ч.

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс в матче с «ПСЖ» (1:0) забил гол, совершил 5 отборов и 6 возвратов владения мячом.

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4 комментария
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А Хоселу?
Не, я сам считаю, что в матче с Баварией Вини был лучшим, и награда МВП встречи правильно ушла ему. Но, имхо, не записать испанца с его эпичным дублем в кандидаты на игрока недели - преступление.
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Винисиус претендует на ЗМ
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Хумельс - топ!
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Ответ xDe xDe
А Хоселу? Не, я сам считаю, что в матче с Баварией Вини был лучшим, и награда МВП встречи правильно ушла ему. Но, имхо, не записать испанца с его эпичным дублем в кандидаты на игрока недели - преступление.
Ты сам себе противоречишь.
Два мвп матча - Вини и Хуммельс, они и разыгрывают поэтому.
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