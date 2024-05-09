Винисиус и Хуммельс претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в игре с «Баварией» (2:1) сделал голевую передачу, нанес 5 ударов по воротам, развил скорость до 32,2 км/ч.
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс в матче с «ПСЖ» (1:0) забил гол, совершил 5 отборов и 6 возвратов владения мячом.
Не, я сам считаю, что в матче с Баварией Вини был лучшим, и награда МВП встречи правильно ушла ему. Но, имхо, не записать испанца с его эпичным дублем в кандидаты на игрока недели - преступление.
Два мвп матча - Вини и Хуммельс, они и разыгрывают поэтому.