Тухель снова заявил, что Гнабри забьет «Реалу»: «Это произойдет завтра, я знаю»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Серж Гнабри Футбол

Томас Тухель снова заявил, что Серж Гнабри забьет «Реалу».

Мюнхенский клуб во вторник примет на своем поле «Реал» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Гнабри получил травму в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) 9 апреля и с тех пор не играл. 27 апреля Тухель сказал, что Гнабри забьет «Реалу».

«Это произойдет. Не знаю откуда, но это произойдет, я знаю», – сказал главный тренер «Баварии» накануне матча.

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17 комментариев
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Он в «Битву экстрасенсов» после Баварии собрался ?
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А Салах отомстит
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Норм аналитика подъехала))
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Может ему точку дадут исполнить? Иначе откуда такая уверенность что он вообще коснется мяча.
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Ямаль перед класико тоже что-то там вякал что несколько забьет. А не здюжил
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Кажется Тухел много болтает, от неуверенности наверное
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А Винисиус и Беллингем забьют Баварии.
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Я ему верю, не зря Тухель в Индии отдыхал после Челси, он там почистил чакры и у него открылся третий глаз)
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Не знаю откуда, но я знаю
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Может забьет, а может не забьет. Так про каждого игрока можно сказать.
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