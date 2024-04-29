Тухель снова заявил, что Гнабри забьет «Реалу»: «Это произойдет завтра, я знаю»
Томас Тухель снова заявил, что Серж Гнабри забьет «Реалу».
Мюнхенский клуб во вторник примет на своем поле «Реал» в первом полуфинале Лиги чемпионов.
Гнабри получил травму в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) 9 апреля и с тех пор не играл. 27 апреля Тухель сказал, что Гнабри забьет «Реалу».
«Это произойдет. Не знаю откуда, но это произойдет, я знаю», – сказал главный тренер «Баварии» накануне матча.