Геррейру вряд ли сыграет с «Реалом». Защитник «Баварии» передвигается на костылях из-за травмы голеностопа
Рафаэл Геррейру получил повреждение в матче со «Штутгартом».
У защитника «Баварии» возникли проблемы с голеностопом в первом тайме матча 32-го тура Бундеслиги. Он был заменен на Леона Горетцку на 17-й минуте.
«Он чувствует себя совсем нехорошо. Он передвигается на костылях. Вероятно, он не сыграет с «Реалом». Жаль», – сказал главный тренер мюнхенцев Томас Тухель в эфире Sky Sport Deutschland.
«Бавария» выступит в гостях у «Реала» в Лиге чемпионов 8 мая.