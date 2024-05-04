Геррейру вряд ли сыграет с «Реалом». Защитник «Баварии» передвигается на костылях из-за травмы голеностопа

Рафаэл Геррейру получил повреждение в матче со «Штутгартом».

У защитника «Баварии» возникли проблемы с голеностопом в первом тайме матча 32-го тура Бундеслиги. Он был заменен на Леона Горетцку на 17-й минуте.

«Он чувствует себя совсем нехорошо. Он передвигается на костылях. Вероятно, он не сыграет с « ». Жаль», – сказал главный тренер мюнхенцев в эфире Sky Sport Deutschland.

« » выступит в гостях у «Реала» в чемпионов 8 мая.