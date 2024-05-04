Геррейру вряд ли сыграет с «Реалом». Защитник «Баварии» передвигается на костылях из-за травмы голеностопа

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА травмы Томас Тухель Рафаэл Геррейру Здоровье Футбол

Рафаэл Геррейру получил повреждение в матче со «Штутгартом».

У защитника «Баварии» возникли проблемы с голеностопом в первом тайме матча 32-го тура Бундеслиги. Он был заменен на Леона Горетцку на 17-й минуте.

«Он чувствует себя совсем нехорошо. Он передвигается на костылях. Вероятно, он не сыграет с «Реалом». Жаль», – сказал главный тренер мюнхенцев Томас Тухель в эфире Sky Sport Deutschland.

«Бавария» выступит в гостях у «Реала» в Лиге чемпионов 8 мая.

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8 комментариев
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Тухель вообще тупоголовый - зачем основой играть эти ненужные матчи ?
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+4
Ответ quaterbackathome
Как же меня бомбит. Ну как можно в очередной раз в ничего не решающий матч ставить хоть одного игрока основы?!?!?!?!?!?! Томас, ты в своем уме?
Не набирается игроков, чтобы всю основу заменить, разве что молодёжную команду выпустить.
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Ответ Real_v_dushe
Кейн по первому матчу ни о чём, самые опасные игроки в моём понимании в Баварии сейчас это Киммих и Сане. А Геррейра это потеря, потому что у них вариантов, кому в защите справа играть почти нет. Против такого левого фланга Реала у них нет нормально теперь нормально обороняющегося футболиста.
А причём здесь левый фланг Реала, когда Геррейру профильно левый защитник, а с Реалом так и вообще вышел вместо Горецки (кстати усилил игру), как и сегодня так же играл в опорной зоне (часто так у Тухеля). И это потеря конечно, потому что теперь одна опция осталась - это Павлович, талант, но молод и неопытен.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Геррейру это не серьезно. Вот если бы Кейн, Мюллер...
Кейн по первому матчу ни о чём, самые опасные игроки в моём понимании в Баварии сейчас это Киммих и Сане. А Геррейра это потеря, потому что у них вариантов, кому в защите справа играть почти нет. Против такого левого фланга Реала у них нет нормально теперь нормально обороняющегося футболиста.
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-2
0
Ответ kvn9
А причём здесь левый фланг Реала, когда Геррейру профильно левый защитник, а с Реалом так и вообще вышел вместо Горецки (кстати усилил игру), как и сегодня так же играл в опорной зоне (часто так у Тухеля). И это потеря конечно, потому что теперь одна опция осталась - это Павлович, талант, но молод и неопытен.
Да и он не готов к таким матчам
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