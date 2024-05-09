«Реал» не проигрывает 21 матч: 15 побед с учетом пенальти с «Сити», 6 ничьих
«Реал» продлил серию без поражений до 21 матча.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Баварию» (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов и вышла в финал.
В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор у них 15 побед (в том числе по пенальти в игре с «Манчестер Сити») и 6 ничьих.
11 мая «Реал» выступит в гостях у «Гранады» в рамках 35-го тура Ла Лиги.
Реал прошёл Баварию четвёртый раз подряд.
После трёх подряд поражений от немцев в плей-офф (Бавария 2007, 2012, Боруссия 2013) Реал выиграл у немцев десятую серию подряд.
Ещё никогда в истории ЛЧ ни один клуб не играл с четырьмя соперниками из одной страны за сезон. Реал сыграет.
Как же это кайфово!
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе
Настолько Нойер - мудло!
Верил до последнего
Всех болельщиков с заслуженной победой, весь матч были лучше🤍
Ригоберка, не удаляйся, пожалуйста, со спортса (как после Реал - Барса) ты же (по твоим словам) ментально крепкий персонаж!!