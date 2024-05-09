«Реал» не проигрывает 21 матч: 15 побед с учетом пенальти с «Сити», 6 ничьих

«Реал» продлил серию без поражений до 21 матча.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Баварию» (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов и вышла в финал.

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор у них 15 побед (в том числе по пенальти в игре с «Манчестер Сити») и 6 ничьих.

11 мая « » выступит в гостях у «Гранады» в рамках 35-го тура .