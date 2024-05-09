«Реал» не проигрывает 21 матч: 15 побед с учетом пенальти с «Сити», 6 ничьих

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 21 матча.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Баварию» (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов и вышла в финал.

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор у них 15 побед (в том числе по пенальти в игре с «Манчестер Сити») и 6 ничьих.

11 мая «Реал» выступит в гостях у «Гранады» в рамках 35-го тура Ла Лиги.

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37 комментариев
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Короли 👑
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спотифайцам вдвойне обидно, Реал сделал камбэк и выиграл, плюс спотифайцам завтра еще в школу.
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погодите, это реально
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Потрясающий сезон проводит команда!
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Ответ Артем Посохин
погодите, это реально
То что было с 88 минуты казалось нереальным) Но Реал делает снова невероятное.
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Ответ Raul14
Короли 👑
камбеков
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Ригобер пригорел
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Ответ Гномович!
спотифайцам вдвойне обидно, Реал сделал камбэк и выиграл, плюс спотифайцам завтра еще в школу.
Так ещё и Спотифай планирует цену на подписку поднимать…Но ничего не поделаешь, клубу нужны деньги, а как еще подписывать игроков, о которых через год будут ходить слухи о продаже из-за долгов Барсы?
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И это с полным лазаретом травмированных, Куртуа, Алаба, Милитао
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Реал, я люблю тебя, Лион(травма детства) я тебя ненавижу 😂 Когда Реал забил второй гол, я вспомнил про Лион и про тот Реал который был тогда, который горел в каждом плей офф им и показывали максимально бесхарактерный футбол!
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Ответ Raul14
Короли 👑
Жаль, что в этом сезоне с Байером не сыграют, был бы суперматч, мне кажется
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Это машина
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Анчелотти не проиграл Баварии ни разу за десять матчей.

Реал прошёл Баварию четвёртый раз подряд.

После трёх подряд поражений от немцев в плей-офф (Бавария 2007, 2012, Боруссия 2013) Реал выиграл у немцев десятую серию подряд.

Ещё никогда в истории ЛЧ ни один клуб не играл с четырьмя соперниками из одной страны за сезон. Реал сыграет.

Как же это кайфово!
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Ответ Man in Blanco
Так ещё и Спотифай планирует цену на подписку поднимать…Но ничего не поделаешь, клубу нужны деньги, а как еще подписывать игроков, о которых через год будут ходить слухи о продаже из-за долгов Барсы?
Но есть и плюсы, теперь Барселона может платить игрокам не годовой подпиской, а полугодовой
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Ответ CHELSEA_2008
Проход по пенальти не учитывается. Это ничья.
Неважно,главное выкинули ’проект115’ не дав им сделать дубль в турнире Реала)
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Чисто исторически - Боруссия очень неудобный соперник для Реала! Не стройте иллюзий, финал будет очень интересным.
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Ответ Николай Бойко
Жаль, что в этом сезоне с Байером не сыграют, был бы суперматч, мне кажется
согласен
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Ответ Николай Бойко
Жаль, что в этом сезоне с Байером не сыграют, был бы суперматч, мне кажется
А вдруг в суперкубке УЕФА?
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Ответ Николай Бойко
Жаль, что в этом сезоне с Байером не сыграют, был бы суперматч, мне кажется
Вот мне тоже это интересно. Но Жирона до провала была очень похожа на Байера. И по игре и по статистике почти одинаково. Но Реал на опыте вынес два раза их. Не знаю как получилось бы у Хаби и КО, но да! Было бы интересно на это посмотреть)
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15 ЛЧ все ближе)
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В очередной раз САМАЯ тяжелая сетка у Мадрида, а что было дальше вы знаете сами 😊😊😊
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Hala Madrid!!!!
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Суперкубок разыграют с Байером
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2 поражения за сезон
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Карло надо памятник поставить
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щас еще по классике тухел скажет бавария играла лучше просто не получилось обыграть , это футбол так бывает
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29 апреля пользователь Горемычный Ригобер:"Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!"
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе
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Насколько велик КарлО,
Настолько Нойер - мудло!
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А в новом сезоне ещё и Мбаппе придёт, а ещё через год Вирц, галактикос есть галактикос
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Эта команда столько лет дарит такие невероятные эмоции
Верил до последнего
Всех болельщиков с заслуженной победой, весь матч были лучше🤍

Ригоберка, не удаляйся, пожалуйста, со спортса (как после Реал - Барса) ты же (по твоим словам) ментально крепкий персонаж!!
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