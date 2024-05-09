«Реал» не уступает «Баварии» 9 матчей: 7 побед, 2 ничьих с 2012 года

«Бавария» не может обыграть «Реал» 9 матчей.

Команда Томаса Тухеля в полуфинале чемпионов сыграла с мадридцами вничью (2:2) и уступила (1:2).

В последний раз мадридцы проигрывали в этом противостоянии 17 апреля 2012 года – 1:2. С тех пор у « » 7 побед и 2 ничьих в матчах с «Баварией».