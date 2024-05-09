«Реал» не уступает «Баварии» 9 матчей: 7 побед, 2 ничьих с 2012 года

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Бавария» не может обыграть «Реал» 9 матчей.

Команда Томаса Тухеля в полуфинале Лиги чемпионов сыграла с мадридцами вничью (2:2) и уступила (1:2).

В последний раз мадридцы проигрывали в этом противостоянии 17 апреля 2012 года – 1:2. С тех пор у «Реала» 7 побед и 2 ничьих в матчах с «Баварией».

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47 комментариев
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Официально❗❗❗

Ламин Ямаль - самый молодой игрок, при котором Реал выходил в финал Лиги Чемпионов

Что это, если не очередной Голден Бой и Золотой Мяч?
+74
-8
+66
Ответ Artem Piatkov
Официально❗❗❗ Ламин Ямаль - самый молодой игрок, при котором Реал выходил в финал Лиги Чемпионов Что это, если не очередной Голден Бой и Золотой Мяч?
По такому поводу ЗМ Месси
+41
-2
+39
Какой же шикарный матч провел Винисиус
+28
0
+28
Ответ Artem Piatkov
Официально❗❗❗ Ламин Ямаль - самый молодой игрок, при котором Реал выходил в финал Лиги Чемпионов Что это, если не очередной Голден Бой и Золотой Мяч?
ЗМ занят, там меси по 5 передачи делает в бургер лиге)
+23
-2
+21
Короли Баварии
+15
-1
+14
Когда Реал сравнял, я сразу понял что будет камбэк. Короли ЛЧ, Королевский клуб!
+15
-1
+14
Бавария хозяин бчк
Реал хозяин и Баварии и бчк)
+13
-3
+10
Ответ Амирджон Рахимов
есть кто с детства за Боруссию ?😅
Конечно, Риго и Ко)
+8
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+8
Ответ Роман
На золотой мяч сейчас играет Винисиус
Ну хотелось бы конечно но сын фифа за любой чих его может получить.
+8
0
+8
Хочет радоваться, прыгать от счастья. Но как я могу делать это видя плачущих фанов барсы🥲
+7
0
+7
Две великие команды - очередное прекрасное противостояние. Рад, что Мадрид выправил пугающую статистику в свою пользу.
+8
-1
+7
Рамос тем запущенным в стратосферу пенальти запустил цикл неудач Баварии против Реала.
+6
0
+6
Ответ superbro
По такому поводу ЗМ Месси
Вот мы смеёмся, а в декабре будет не до смеха
+4
0
+4
Ответ Artem Piatkov
Официально❗❗❗ Ламин Ямаль - самый молодой игрок, при котором Реал выходил в финал Лиги Чемпионов Что это, если не очередной Голден Бой и Золотой Мяч?
Эпично вчера было, когда фанбои Месси всей оравой прибежали обблевать Мбаппе за вылет в полуфинале лч, когда с самим гением вылетали в 1/8.
+4
-1
+3
Ответ Rocknrollaz
8:2
Ой, 7:2
+3
0
+3
Ответ And Justice for All
Рамос тем запущенным в стратосферу пенальти запустил цикл неудач Баварии против Реала.
и он же своим голом Атлетико на 94-ой запустил обратный процесс. Судьбоносный игрок)
+3
0
+3
"Реал" хозяин хозяина "Барсы)
+3
0
+3
Хозяева хозяев бчк, получается)
+3
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есть кто с детства за Боруссию ?😅
+3
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Зря Харри снял Тухель.
Впрочем баварцам не впервой снимать лидеров и пропускать парочку на флажке.

Флэшбэк из детства с Матеусом и ко
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Ответ войд
Бавария хозяин бчк Реал хозяин и Баварии и бчк)
Бавария-Барселона 10-2 по победам
Реал-Бавария 13-11
+2
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Конкретно во втором полуфинале Баварию обвинить не за что, ну кроме разве что нервов Нойера из-за оборонительного футбола в конце: цеплялась, огрызалась, контратаковала, давила на защиту Мадрида как могла, и была успешна до поры до времени. А потом Тухель влез с тактическими перестановками под игру в обороне по конспектам Анчи, где закономерно провалился. Не надо было. Нужно было немцам дожимать и забивать второй, третий мячи чтоб Реал поплыл. Ничему Томас не учится.
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Причём в 2012 Мадрид проиграл показывая свой самый доминантный по стилю на длинной дистанции всего сезона футбол.Никогда больше он так не играл и не играет.Промахи Серёжи и Кришти в той серии пенальти с Баварией до сих пор в памяти как и комментарий Васи...
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В моменте с незасчитанным голом де Лигта: эксперты со спортса говорят, что у Баварии украли якобы чистый гол. Там почти вся оборона и Лунин перестали играть после свистка. Не факт, что гол забили бы, если бы лайнсмен не поднял флажок
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Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Это к риго
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А как дела с матчами против Баварии, у Кулес, 🤣
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А как дела с матчами против Баварии, у Кулес, 🤣
У них все по плану 😮 наяривают 🍭 как и раньше!👌
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бчк позорит ежегодно ла лигу. А Реал должен единолично как всегда тащить
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29 апреля пользователь Горемычный Ригобер:"Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!"
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе
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Ответ corazon blanco
Две великие команды - очередное прекрасное противостояние. Рад, что Мадрид выправил пугающую статистику в свою пользу.
Комментарий удален модератором
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