«Реал» не уступает «Баварии» 9 матчей: 7 побед, 2 ничьих с 2012 года
«Бавария» не может обыграть «Реал» 9 матчей.
Команда Томаса Тухеля в полуфинале Лиги чемпионов сыграла с мадридцами вничью (2:2) и уступила (1:2).
В последний раз мадридцы проигрывали в этом противостоянии 17 апреля 2012 года – 1:2. С тех пор у «Реала» 7 побед и 2 ничьих в матчах с «Баварией».
Ламин Ямаль - самый молодой игрок, при котором Реал выходил в финал Лиги Чемпионов
Что это, если не очередной Голден Бой и Золотой Мяч?
Реал хозяин и Баварии и бчк)
Впрочем баварцам не впервой снимать лидеров и пропускать парочку на флажке.
Флэшбэк из детства с Матеусом и ко
Реал-Бавария 13-11
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе