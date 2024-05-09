Анчелотти не проиграл «Баварии» ни одного из 10 матчей во главе «Реала» и «Милана»
Карло Анчелотти за 10 матчей ни разу не проиграл «Баварии» в качестве тренера.
«Реал» под руководством итальянца сыграл с немецким клубом вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:2) и обыграл во втором (2:1).
Всего за время работы в мадридской команде и в «Милане» Анчелотти встречался с «Баварией» 10 раз. В семи матчах мюнхенцы были обыграны, еще в трех зафиксирована ничья.
Следует отметить, что с 2016 по 2017 год Анчелотти сам работал в немецком клубе.
На что Карло ответил, что лично у него с этим проблем никогда не было.. И по итогу вынес Баварию Пепа 5-0