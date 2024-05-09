Анчелотти не проиграл «Баварии» ни одного из 10 матчей во главе «Реала» и «Милана»

Теги Бавария Милан Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти за 10 матчей ни разу не проиграл «Баварии» в качестве тренера.

«Реал» под руководством итальянца сыграл с немецким клубом вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:2) и обыграл во втором (2:1).

Всего за время работы в мадридской команде и в «Милане» Анчелотти встречался с «Баварией» 10 раз. В семи матчах мюнхенцы были обыграны, еще в трех зафиксирована ничья.

Следует отметить, что с 2016 по 2017 год Анчелотти сам работал в немецком клубе.

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12 комментариев
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Помню, как в 2014-м журналисты ему указали, что Реал плохо играет против немецких команд вообще, и против Баварии в частности..

На что Карло ответил, что лично у него с этим проблем никогда не было.. И по итогу вынес Баварию Пепа 5-0
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Иметь такую статистику против такого гегемона. Это какой-то другой уровень!
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Ответ dr. cage
Помню, как в 2014-м журналисты ему указали, что Реал плохо играет против немецких команд вообще, и против Баварии в частности.. На что Карло ответил, что лично у него с этим проблем никогда не было.. И по итогу вынес Баварию Пепа 5-0
Помню, как шарлатан тогда у бровки прыгал. Под конец чуть сальтухи крутить не начал.
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Реал ни разу не проиграл , с момента прихода Крооса.
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+10
Хозяин Баварии!
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Реал> Бавария> Жирона> Барса
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Это глыба, это король среди королей
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Папа Карло традиционно наказал баварку, он в этом эксперт!
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Чапи надо на стажировку к Маэстро
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Папа Карло царь
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хозяин немцев🇷🇺
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