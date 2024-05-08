Моуринью о сборной Португалии: «Ошибся, отклонив предложение ради «Ромы». Соглашусь, когда пригласят в третий раз»

Теги Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью ответил, какую сборную он хотел бы тренировать.

«Португалию, это естественно. У меня было два предложения, но они поступили не в то время. Я был эмоционален, когда отклонил последнее, потому что решил остаться в «Роме», и считаю, что совершил ошибку.

Потому что сейчас у Португалии фантастическая команда, одна из лучших, входящая в топ-5. Я знал это, но чувствовал большую связь с «Ромой», с ее болельщиками, поэтому не хотел принимать такое решение.

Сборная Португалии приглашала меня дважды, но думаю, что пригласит в третий раз, и я соглашусь. Надеюсь, тогда поколение будет таким же сильным, как сейчас», – заявил бывший тренер «Ромы» в интервью EA Sports Korea.

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18 комментариев
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Кстати, у Мостового есть гражданство Португалии. Кроме шуток.
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Ответ Кирилл Голивец
Кстати, у Мостового есть гражданство Португалии. Кроме шуток.
Какие тут шутки, если у него и гражданство Спартака имеется.
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Ответ Пацанчик реальный
Мне интересно,а когда Роналду с Месси закончат карьеру,то чем будут заняты Регина с Игорьком?!У них же смысл жизни пропадет!☝️
Почему же? Регина уже потихоньку переходит на Мбаппе, во всех новостях оскорбляет его
+9
-1
+8
Мне интересно,а когда Роналду с Месси закончат карьеру,то чем будут заняты Регина с Игорьком?!У них же смысл жизни пропадет!☝️
+7
-1
+6
Ответ Кирилл Голивец
Кстати, у Мостового есть гражданство Португалии. Кроме шуток.
И чеканит не плохо
+5
0
+5
Ответ Serkan_Ballboy
Почему же? Регина уже потихоньку переходит на Мбаппе, во всех новостях оскорбляет его
А кумиром ее новым кто будет?Ведь Месси закончит карьеру,а другой ее кумир Борис Моисеев уже скончался,к сожалению!
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Ответ ruslan_khaibulov
Он мечтал что его старые унылый примитивный автобус в Италии позволит занять хотя бы 2 место и разом перед ним извиняться и реал Мадрид и МЮ , но на деле он показал, что он дно, и в сборную его незачем звать, хотя для сборной и не надо тренировать, прессухи и понты и мотиватор и харизма,
Ну, не знаю насчет "примитивности". Се-таки, Моуриньо - один из самых титулованных тренеров Европы и мира. Но это не отменяет того факта, что мне не слишком интересно смотреть футбол в исполнении его команд )) Просто я пытаюсь быть объективным.
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Слепец! Я в ком искал награду всех трудов!
©Чацкий
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собрались одни хейтеры Роналду и Моуринью 🤣🤣 кто-то против Роналду кто-то против Моуринью кто-то за Роналду кто-то за Моуринью 🤣💪💪💪
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Ответ Этот Райола хочет денег
Мое скромное мнение, сборной Португалии Маур уже не нужен. Как и не нужен Рон. Фантастическое поколение, безусловно, но им нужен кто то более молодой, энергичный и соответствующий современным реалиям. И будут все шансы взять ЧМ
Да в сборной тактика не нужна, с таким набором игроков, нужен как раз правильный мотиватор. Лучше Маура нет кандидата, кубки его стихия
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Ответ ruslan_khaibulov
Он мечтал что его старые унылый примитивный автобус в Италии позволит занять хотя бы 2 место и разом перед ним извиняться и реал Мадрид и МЮ , но на деле он показал, что он дно, и в сборную его незачем звать, хотя для сборной и не надо тренировать, прессухи и понты и мотиватор и харизма,
Ну если тебе дадут велосипед (аист) и взять чем мира с ним, ты тоже далеко не уедешь 😅😅
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