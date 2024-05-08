Моуринью о сборной Португалии: «Ошибся, отклонив предложение ради «Ромы». Соглашусь, когда пригласят в третий раз»

Жозе Моуринью ответил, какую сборную он хотел бы тренировать.

«Португалию, это естественно. У меня было два предложения, но они поступили не в то время. Я был эмоционален, когда отклонил последнее, потому что решил остаться в «Роме», и считаю, что совершил ошибку.

Потому что сейчас у Португалии фантастическая команда, одна из лучших, входящая в топ-5. Я знал это, но чувствовал большую связь с «Ромой», с ее болельщиками, поэтому не хотел принимать такое решение.

приглашала меня дважды, но думаю, что пригласит в третий раз, и я соглашусь. Надеюсь, тогда поколение будет таким же сильным, как сейчас», – заявил бывший тренер «Ромы» в интервью EA Sports Korea.