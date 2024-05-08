Жозе Моуринью: «Некоторые тренеры умнее меня, поэтому выбирают работу с идеальными условиями. Мне нравятся вызовы, даже если они несправедливы»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Лига Европы УЕФА Лига конференций УЕФА Футбол

Жозе Моуринью ответил на вопрос о самом сложном пути в финал еврокубков.

«Труднее всего мне было выйти в два финала с «Ромой» (Лиги конференций в сезоне-2021/22 и Лиги Европы в сезоне-2022/23 – Sports). Возможно, [выйти в финал] Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» [в сезоне-2016/17] тоже было очень сложно. Потому что, когда я пришел, обе эти команды находились в очень трудном положении.

Может быть, некоторые тренеры мудрее и умнее меня, поэтому они выбирают правильное место работы с идеальными условиями для достижения успеха. Мне нужно всегда трудиться, чтобы чувствовать, что я что-то делаю и кому-то помогаю.

Мне нравятся вызовы, даже если иногда они несправедливы, потому что нельзя ожидать, что я выиграю трофеи, если моя команда не самая сильная на поле», – рассказал бывший тренер «Ромы», «Реала» и «Интера» EA Sports Korea.

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7 комментариев
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Некоторые умнее настолько, что ни дня не работали тренерами, но рассказывают об этом 25/8
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правду Маур сказал, он не боится сложных вызовов в отличие от того же Пепа, который берется только за команды-лидеры с сумасшедшим бюджетом.

Сомневаюсь что Пеп дал бы с Ромой, Порту, Интером результаты хотя бы близкие к моуриньевским. Но с другой стороны проверить мы это не сможет, т.к. Пеп в такие команды и не идет)
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Несправедливым вызовом будет тренировать Факел и жить в Воронеже, а римская Рома и незадолго до Моуринью играла в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ
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Признал, что есть тренеры умнее. Какой же он скромняга
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Ладно, уговорил - принимай Факел!
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Это типа наезд на Гвардиолу?)

А он уверен, что с его характером смог бы так же долго и стабильно работать в том же Сити?
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