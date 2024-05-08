Жозе Моуринью: «Некоторые тренеры умнее меня, поэтому выбирают работу с идеальными условиями. Мне нравятся вызовы, даже если они несправедливы»

Жозе Моуринью ответил на вопрос о самом сложном пути в финал еврокубков.

«Труднее всего мне было выйти в два финала с «Ромой» (Лиги конференций в сезоне-2021/22 и Лиги Европы в сезоне-2022/23 – Sports). Возможно, [выйти в финал] с « » [в сезоне-2016/17] тоже было очень сложно. Потому что, когда я пришел, обе эти команды находились в очень трудном положении.

Может быть, некоторые тренеры мудрее и умнее меня, поэтому они выбирают правильное место работы с идеальными условиями для достижения успеха. Мне нужно всегда трудиться, чтобы чувствовать, что я что-то делаю и кому-то помогаю.

Мне нравятся вызовы, даже если иногда они несправедливы, потому что нельзя ожидать, что я выиграю трофеи, если моя команда не самая сильная на поле», – рассказал бывший тренер «Ромы», «Реала» и «Интера» EA Sports Korea.