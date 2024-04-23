Жозе Моуринью: «У «Ромы» не было истории побед. Я не боюсь работать в таких клубах, моя задача – создавать эту историю»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью рассказал, в чем для него заключался вызов в период работы в «Роме».

«У «Ромы» не было истории побед. Не то чтобы я боялся работы [в клубах], не созданных для того, чтобы побеждать.

Некоторые [тренеры], достигнув определенного уровня, возможно, говорят: «Я буду работать только ради того, чтобы побеждать». Моя задача состоит в том, чтобы попытаться создавать командам победную историю или достигать каких-либо целей», – сказал Моуринью.

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24 комментария
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То есть как без истории? Создан в 1930, 3 чемпионства, 9 кубков, куча мест в уефа и тд и тп. Не вчера появились))
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К Спартаку готовится
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блин не понимаю откуда столько шума постоянно упомяная Лигу конференции) такой клуб как Рома по умолчанию должен был выигрывать этот турнир вторым составом. Будто Лигу чемпионов взял.
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Рома играла, как гумно. Точнее, поставленной игры при Моуринью у неё и не было. Если не считать за игру постоянные симуляции, затяжки времени и бесконечные нападки на судей.
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+3
Ответ Дима
и что такого ужасного он несет?? расскажи нам всем
Что Рома клуб без истории побед. На фоне того Челси, в который он пришел будучи молодым и амбициозным, Рома даже в 21 веке - топ-клуб.
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Жозе, как опытному гиду-переводчику, не привыкать катать разные группы иностранцев на автобусе.
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Ответ Rinolio
К Спартаку готовится
а что, а вдруг
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Ответ Marcus-light
Ужас, что несет
и что такого ужасного он несет?? расскажи нам всем
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Ответ Artuom Batishev
И какая же история побед у текущего состава Ромы? При чем тут ВСЯ история клуба? История не играет, играют конкретные футболисты в конкретный период. Нотингем, Лидс и АВ не являются конкретно сейчас топами, несмотря на прошлые победы. У них точно так же конкретно в данный момент нет истории побед. Вот так же и Рома. Не будем же мы приписывать текущему составу победы тех, кто играл когда многие из текущих игроков даже не родились?) Они к этому никакого отношения не имеют. Конкретно у тех составов была история побед, у текущего - таковой нету.
6 лет назад, то есть за 3 года до прихода Жозе, Рома играла в полуфинале ЛЧ. Причем здесь вся история?
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Ответ Marcus-light
6 лет назад, то есть за 3 года до прихода Жозе, Рома играла в полуфинале ЛЧ. Причем здесь вся история?
Играла. И сколько игроков с того состава сейчас присутствуют? Из-за пары игроков мы теперь будет тот успех приписывать текущему составу??
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Ответ Romano1985
Лигу то он взял
Лигу 1. Он там даже не тренировал.
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Ответ oka79410
британские таблоиды пишут, что жозе может возглавить "ливерпуль".
Возглавить может. Только позвать его туда не могут.
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