Жозе Моуринью: «У «Ромы» не было истории побед. Я не боюсь работать в таких клубах, моя задача – создавать эту историю»

Жозе Моуринью рассказал, в чем для него заключался вызов в период работы в «Роме».

«У «Ромы» не было истории побед. Не то чтобы я боялся работы [в клубах], не созданных для того, чтобы побеждать.

Некоторые [тренеры], достигнув определенного уровня, возможно, говорят: «Я буду работать только ради того, чтобы побеждать». Моя задача состоит в том, чтобы попытаться создавать командам победную историю или достигать каких-либо целей», – сказал Моуринью.