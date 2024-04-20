«Пиняев в АПЛ – полный бред. Ему подойдет Испания, я бы смог его пристроить». Селюк о вингере «Локо» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия премьер-лига Англия Ла Лига Дмитрий Селюк Сергей Пиняев Футбол

Дмитрий Селюк считает, что Сергею Пиняеву больше подойдет Ла Лига, чем АПЛ.

«Информация про Пиняева и АПЛ – это полный бред. Возможно, это сделано для повышения цены или для других целей, но это ерунда. Пиняев по своим характеристикам не подходит этим клубам, он не сможет показать свои лучшие качества. Это игрок не для Англии. 

Ему больше подойдет Испания. Не так важно, какой это будет клуб, просто испанский стиль будет для него комфортнее.

Пиняев реально хороший игрок, я уверен, что у него будет европейское будущее. Ему сейчас нужно больше играть. На сегодняшний день у него больше перспектив вырасти в топового футболиста, чем у других россиян в РПЛ

Думаю, я бы смог его пристроить в Европу, отправил бы в Испанию», – сказал футбольный агент.

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9 комментариев
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Просто Селюк хочет пристроиться к Пиняеву.
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Кого ты пристроишь! Он же белый!
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Ответ Waititi
Все зависит от игрока, будет усердно работать и АПЛ потянет, будет вести себя как Аршавин , уедет обратно в Россию.
да он ещё никуда не уехал и вряд ли уедет, а вы его уже обратно ждёте)
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Как раз из Реала уходит Начо. Все сходится идеально)
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Все зависит от игрока, будет усердно работать и АПЛ потянет, будет вести себя как Аршавин , уедет обратно в Россию.
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Но вначале придется покрасить кожу)
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- По хорошему лучше идти туда кто хорошо раскрывает молодежь
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«Пристроители» - зло современного спорта.
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