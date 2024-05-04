Селюк назвал Дзюбу разочарованием сезона в РПЛ: «Нашел себя в шоу-бизнесе, в футболе стало меньше получаться. Видимо, это окончание карьеры» 

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Селюк Футбол

Дмитрий Селюк назвал Артема Дзюбу главным разочарованием сезона в Мир РПЛ.

«Закрытие — это разочарование сезона. Мы уже видим в этом году, что Дзюба значительно слабее и хуже выглядел, и, по всей видимости, это окончание его карьеры. 

Артем — молодец: много забил, лучший голеадор в чемпионатах России. Я сам говорил в прошлом году, что его надо подписывать в «Локо». Если взять мои интервью, я единственный, кто топил за Дзюбу.

Он очень помог «Локомотиву» выкарабкаться после немецких развлечений. Артем был знаковой фигурой в «Локомотиве». Хочешь не хочешь, но есть определенный возраст. 

Если хочешь продолжать в футболе, то надо забыть другие развлечения. Как минимум не идти в шоу-бизнес. Он нашел себя в шоу-бизнесе, в футболе у него, мягко говоря, стало меньше получаться. 

Хочу подчеркнуть: я не хочу сказать, что он худший игрок. Но с точки зрения цены-качества, что было и что есть, появилась большая разница», — сказал футбольный агент.

Статистика Дзюбы – здесь.

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2 комментария
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В каком шоубизненесе он себя нашёл? На YouTube «Ну так нельзя, ###» так закрылось Г шоу. У него был небольшой опыт в индустрии для взрослых. Шума навёл. Но что-то как то он не спешит развиться в этом направлении . Приумножать успех. А с футболом точно завязал
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Ответ Cruel Snake
В каком шоубизненесе он себя нашёл? На YouTube «Ну так нельзя, ###» так закрылось Г шоу. У него был небольшой опыт в индустрии для взрослых. Шума навёл. Но что-то как то он не спешит развиться в этом направлении . Приумножать успех. А с футболом точно завязал
Дзюба сам себе режиссер
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