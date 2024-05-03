«Федотов и Гончаренко – упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. ЦСКА приучил нас, что серебро – разочарование, а сегодня даже про топ-5 не думает». Селюк о тренерах

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Дмитрий Селюк Виктор Гончаренко Владимир Федотов агенты Футбол

Дмитрий Селюк считает, что Владимир Федотов не подходит ЦСКА.

«Я говорил, что Гончаренко, будучи в ЦСКА, не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и «Краснодар» тоже. Он не для больших клубов тренер.

С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает. Федотова взяли за хорошие достижения в «Сочи», где он получил человек десять из «Зенита». Вот все достижения федотовские.

И он, и Гончаренко – упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. Тем более где есть знаковые футболисты. Их выберу главными разочарованиями среди тренеров», – сказал футбольный агент.

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3 комментария
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силюк издалека начал, наверное гогуа впарить хочет
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