«Федотов и Гончаренко – упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. ЦСКА приучил нас, что серебро – разочарование, а сегодня даже про топ-5 не думает». Селюк о тренерах

Дмитрий Селюк считает, что Владимир Федотов не подходит ЦСКА.

«Я говорил, что Гончаренко, будучи в , не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и «Краснодар» тоже. Он не для больших клубов тренер.

С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает. Федотова взяли за хорошие достижения в «Сочи», где он получил человек десять из «Зенита». Вот все достижения федотовские.

И он, и – упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. Тем более где есть знаковые футболисты. Их выберу главными разочарованиями среди тренеров», – сказал футбольный агент.