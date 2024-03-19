У «Барселоны» и «Реала» больше всего воспитанников в 60 лигах мира – по 101. «МЮ» – 5-й, «Сити» – 6-й
Воспитанники «Барселоны» и «Реала» востребованы больше прочих.
Международный центр спортивных исследований, проанализировав 60 лиг, выяснил, что там выступает по 101 человеку, окончившему академии каталонского и мадридского клубов. Учитывались игроки, которые занимались там как минимум три года в возрасте от 15 до 21.
Среди клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов лидируют:
1-2. «Барселона» – 101 игрок.
1-2. «Реал Мадрид» – 101 игрок.
3. «ПСЖ» – 75 игроков.
4. «Лион» – 69 игроков.
5. «Манчестер Юнайтед» – 60 игроков.
6. «Манчестер Сити» – 57 игроков.
7. «Вильярреал» – 56 игроков.
8-10. «Арсенал» – 54 игрока.
8-10. «Валенсия» – 54 игрока.
8-10. «Бавария» – 54 игрока.
А так, да, сейчас португальцев много играет везде.
И Аякс - своим отсутствием )
А, клубы только из пяти лиг... Тогда Аякс и не мог попасть.