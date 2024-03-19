У «Барселоны» и «Реала» больше всего воспитанников в 60 лигах мира – по 101. «МЮ» – 5-й, «Сити» – 6-й

Воспитанники «Барселоны» и «Реала» востребованы больше прочих.

Международный центр спортивных исследований, проанализировав 60 лиг, выяснил, что там выступает по 101 человеку, окончившему академии каталонского и мадридского клубов. Учитывались игроки, которые занимались там как минимум три года в возрасте от 15 до 21.

Среди клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов лидируют:

1-2. « » – 101 игрок.

1-2. « » – 101 игрок.

3. « » – 75 игроков.

4. «Лион» – 69 игроков.

5. « » – 60 игроков.

6. «Манчестер Сити» – 57 игроков.

7. «Вильярреал» – 56 игроков.

8-10. « » – 54 игрока.

8-10. «Валенсия» – 54 игрока.

8-10. «Бавария» – 54 игрока.