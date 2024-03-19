У «Барселоны» и «Реала» больше всего воспитанников в 60 лигах мира – по 101. «МЮ» – 5-й, «Сити» – 6-й

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Воспитанники «Барселоны» и «Реала» востребованы больше прочих.

Международный центр спортивных исследований, проанализировав 60 лиг, выяснил, что там выступает по 101 человеку, окончившему академии каталонского и мадридского клубов. Учитывались игроки, которые занимались там как минимум три года в возрасте от 15 до 21.

Среди клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов лидируют:

1-2. «Барселона» – 101 игрок.

1-2. «Реал Мадрид» – 101 игрок.

3. «ПСЖ» – 75 игроков.

4. «Лион» – 69 игроков.

5. «Манчестер Юнайтед» – 60 игроков.

6. «Манчестер Сити» – 57 игроков.

7. «Вильярреал» – 56 игроков.

8-10. «Арсенал» – 54 игрока.

8-10. «Валенсия» – 54 игрока.

8-10. «Бавария» – 54 игрока.

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24 комментария
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Ответ Adam M
Не ожидал что у Реала столько воспитанников
У Реала много воспитанников, только им мало когда выпадает шанс показать себя в основной команде, в Барсе немного другая политика, сейчас то понятное дело, что из за финансового кризиса много молодёжи подтягивается в основу, но и до этого, Барса всегда доверяла своим воспитанникам
+21
-3
+18
Было бы ещё интересно узнать их общую трансферную стоимость.
+11
0
+11
Вильярреал на 7-м месте в этом списке вообще поражает. Команда со скромным бюджетом все время из маленького городка. Красавцы!
+11
0
+11
Ответ wadwill13
из-за санкций не были учтены воспитанники зенита) топ 5 было бы обеспечено.
топ-0
+10
-2
+8
Мешок мешком, но своих воспитанников очень много у Псж, один Коман чего только стоит
+8
-1
+7
Для Сити это отличный показатель учитывая, что большие бабки там завелись сравнительно недавно
+2
0
+2
Ответ Strike36
Меня удивило отсутствие Бенфики
Чемпионат Португалии, как и Нидерландов, не в ходит в "пять ведущих европейских чемпионатов", так что её отсутствие, как и Аякса, неудивительно.
+1
0
+1
Ответ Raar
Удивил Лион своим присутствием в топе. И Аякс - своим отсутствием ) А, клубы только из пяти лиг... Тогда Аякс и не мог попасть.
Меня удивило отсутствие Бенфики
+1
0
+1
Ответ Павел Павленко
а где Аякс??
Клубы только из топ 5 лиг
0
0
0
Не ожидал что у Реала столько воспитанников
+8
-8
0
Ответ romankoucher
Для Сити это отличный показатель учитывая, что большие бабки там завелись сравнительно недавно
Они за эти 16 лет переманили в свою академию самых талантливых мальчишек Англии и других стран.
0
0
0
Ответ Raar
Удивил Лион своим присутствием в топе. И Аякс - своим отсутствием ) А, клубы только из пяти лиг... Тогда Аякс и не мог попасть.
Бензема. Умтити. Лаказетт. Мврсиаль. Фекир. Диакаби итд. Лион
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Ответ Strike36
Меня удивило отсутствие Бенфики
там же написано в ПЯТИ ведущих лиг, то есть ТОП5 лиг. Аякс и португальские команды не могли попасть в этот список. если бы взяли топ10 лиг я думаю тут было бы 1-2 португальских команд ну и конечно же Аякс.
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Ответ Strike36
Меня удивило отсутствие Бенфики
У Бенфики хороший скаутинг и менеджмент. Академия несколько отстаёт.
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Ответ Raar
Удивил Лион своим присутствием в топе. И Аякс - своим отсутствием ) А, клубы только из пяти лиг... Тогда Аякс и не мог попасть.
У Лиона очень сильная академия, и регулярно появляются очень интересные игроки.
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Ответ Strike36
Меня удивило отсутствие Бенфики
Я просто начинал смотреть футбол в 90-е: тогда об академии Аякса ходили легенды )
А так, да, сейчас португальцев много играет везде.
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не одной итальянской команды ...
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ПСЖ будет топ 1 через пару лет
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а где Аякс??
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Удивил Лион своим присутствием в топе.
И Аякс - своим отсутствием )

А, клубы только из пяти лиг... Тогда Аякс и не мог попасть.
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есть Барселона и Реал и есть остальные
+3
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