«Спартак» не обращался в ЭСК из-за удара в лицо Соболеву от Бальбуэны в штрафной «Динамо»
«Спартак» не стал обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо».
«Спартак» обыграл «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0).
На 70-й минуте главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать 11-метровый удар после падения Соболева в результате единоборства с Фабианом Бальбуэной – защитник бело-голубых ударил форварда рукой по лицу.
Сам нападающий «Спартака» считает, что арбитр был прав, не назначив пенальти в этом эпизоде.
– Обращался ли «Спартак» в ЭСК после матча с «Динамо»?
– Нет, не обращался, – сказал руководитель пресс‑службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Изображение: кадры из трансляции «Матч ТВ»