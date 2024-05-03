«Спартак» не обращался в ЭСК из-за удара в лицо Соболеву от Бальбуэны в штрафной «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Алексей Сухой Фабиан Бальбуэна Александр Соболев Спорт-Экспресс ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» не стал обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо».

«Спартак» обыграл «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0). 

На 70-й минуте главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать 11-метровый удар после падения Соболева в результате единоборства с Фабианом Бальбуэной – защитник бело-голубых ударил форварда рукой по лицу.

Сам нападающий «Спартака» считает, что арбитр был прав, не назначив пенальти в этом эпизоде. 

– Обращался ли «Спартак» в ЭСК после матча с «Динамо»?

– Нет, не обращался, – сказал руководитель пресс‑службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Изображение: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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29 комментариев
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Ответ Frank Mir
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Лучше бы промолчал …
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+22
Зря, мы бы в очередной раз посмеялись бы на 🦌 из КДК
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Ответ Андрей Кобранов
По такому лицу грех не ударить …
Самокритично
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А зря… за такое надо наказывать!
+19
-6
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Ответ Frank Mir
Комментарий скрыт
Подойди к этой девочке и попроси, чтобы тебе отвесили оплеуху такую же. Посмотрим на твое лицо)
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не нытики!
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Видно же, непреднамеренный удар...
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Неожиданно, но похвально
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не по лицу... а по наглой дельфиньей мордочке
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Ответ Frank Mir
Он упадёт и будет валяться))) Больше он ни на что не способен)). :D
Ну упал бы скорее ты. А по поводу умений ассистировал и сам забивал твоему Динамо в последних матчах
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Потому что смысла ноль, крота всё равно отмажут
+3
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Зря...
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да не было там такого удара, чтобы хвататься за лицо и падать на газон. запорол момент и решил изобразить из себя жертву. саньку, надо всé таки, поднять требования к себе, в игровом плане.
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Ответ Frank Mir
Я бы в печень пробил бы))
а зачем вы футбол вообще смотрите? смотрите бои без правил, там и контент для вас подходящий
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Ответ Михаил Хромаков
а зачем вы футбол вообще смотрите? смотрите бои без правил, там и контент для вас подходящий
Я и UFC смотрю)).
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Ответ unreality
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правила одни для всех, будь там хоть сам Гитлер на поле
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