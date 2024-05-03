«Спартак» не обращался в ЭСК из-за удара в лицо Соболеву от Бальбуэны в штрафной «Динамо»

«Спартак» не стал обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо».

«Спартак» обыграл «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0).

На 70-й минуте главный арбитр не стал назначать 11-метровый удар после падения в результате единоборства с – защитник бело-голубых ударил форварда рукой по лицу.

Сам нападающий «Спартака» считает, что арбитр был прав, не назначив пенальти в этом эпизоде.

– Обращался ли « » в ЭСК после матча с « »?

– Нет, не обращался, – сказал руководитель пресс‑службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Изображение: кадры из трансляции «Матч ТВ»