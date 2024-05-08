«Хорошего отдыха». «Боруссия» обратилась к «ПСЖ» с отсылкой к твиту парижан после прохода «Барсы»

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«Боруссия» вновь уколола «ПСЖ» в твиттере после выхода в финал Лиги чемпионов.

По завершении полуфинального матча в Париже «Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности, где парижане пародировали Эрлинга Холанда после победы в 1/8 финала ЛЧ. «Как хорошее вино 🍷», написали в твиттере дортмундцев.

Сегодня пресс-служба «Дортмунда» высказалась с отсылкой к посту «ПСЖ» после победы над «Барселоной» на стадии 1/4 финала.

Тогда в твиттере парижан появилась картинка с продырявленным воздушным шаром, лежащим в воде неподалеку от Эйфелевой башни. На сине-гранатовом шаре написано «Sempre Barça».

Фото: twitter.com/PSG_inside

Сегодня твиттер «Боруссии» ответил на эту публикацию, выложив картинку с улетающим в небо желтым воздушным шаром с клубной эмблемой. На нем по-французски написано: «Passez de bonnes vacances» («Хорошего отдыха» – Спортс). На картинке также изображен пляж, на песке лежит коврик с эмблемой «ПСЖ».

Фото: twitter.com/BVB

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37 комментариев
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Пришла поддержка откуда не ждали)
+94
-3
+91
Если бы еще черепашку на пляже подрисовали, было бы совсем хорошо)
+66
0
+66
SMM Боруссии второй день уничтожает катарский мешок, браво!
+67
-7
+60
Ответ Ванька-Манька
Комментарий удален модератором
ПСЖ? Ну да, есть такое
+34
-2
+32
прикольно 😄😄😄
+33
-5
+28
Скорее всего это задумано как воздушный шар BVB, летящий через пролив в Англию на финал ЛЧ, на фоне французского берега.
+19
0
+19
Ответ Фут.Боль
Если бы еще черепашку на пляже подрисовали, было бы совсем хорошо)
перевёрнутую )))
+16
0
+16
Ответ Фут.Боль
Если бы еще черепашку на пляже подрисовали, было бы совсем хорошо)
В голосину:)🤣🤣🤣
+16
-5
+11
Ответ James Franc
Мне интересно у ПСЖ вообще есть фанаты в России?
Конечно. Часть из них сейчас притапливает за Интер Майами, а еще часть изучает календарь мадридского Реала на следующий сезон.
+8
-1
+7
Ответ James Franc
Мне интересно у ПСЖ вообще есть фанаты в России?
А где-то кроме Парижа?
+5
0
+5
Молодцы - доказали и на поле и в юморе !
+6
-1
+5
Мне интересно у ПСЖ вообще есть фанаты в России?
+5
0
+5
Ответ Юрій Матюшенко
Скорее всего это задумано как воздушный шар BVB, летящий через пролив в Англию на финал ЛЧ, на фоне французского берега.
Скорей всего вы правы!
+4
0
+4
ну вот же шутят по доброму, а не наши со своими Зенит раз , два, три и кассиршой.
+7
-3
+4
Поставили выскочек на место 😏
+4
-1
+3
А ха ха ха 😜💦💦💦💦💦
+8
-5
+3
Ответ Streetbor
ну вот же шутят по доброму, а не наши со своими Зенит раз , два, три и кассиршой.
Такой юмор ранит гораздо больше , чем быдло-кричалки )
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Наступили на хвост мышам из Парижу)))
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Весёлая команда Дортмунд!
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Летящий через Ла Манш шар. Остроумно! ))
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Шикарно подкололи…))
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Действительно смешно
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Респект великой Боруссии!:)💪 1997 надо повторить!:)⚫🟡
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Мбаппе героически после победы в большинстве: "Надо говорить на поле". Клоун пучеглазый
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-3
+1
Ай да Боруссия!!! рад за них
+1
0
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Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним☝
+1
0
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Не люблю этот трешток, но по отношению к ПСЖ приятно)
+1
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Тонко, браво !
Но такие картинки все таки лучше смотреть после финала.
+1
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Они за это выкупят Адейеми за 100 млн)
+1
0
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Чертяки)
+1
0
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