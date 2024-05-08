«Хорошего отдыха». «Боруссия» обратилась к «ПСЖ» с отсылкой к твиту парижан после прохода «Барсы»

«Боруссия» вновь уколола «ПСЖ» в твиттере после выхода в финал Лиги чемпионов.

По завершении полуфинального матча в Париже « » ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности, где парижане пародировали Эрлинга Холанда после победы в 1/8 финала ЛЧ. «Как хорошее вино 🍷», написали в твиттере дортмундцев.

Сегодня пресс-служба «Дортмунда» высказалась с отсылкой к посту «ПСЖ» после победы над «Барселоной» на стадии 1/4 финала.

Тогда в твиттере парижан появилась картинка с продырявленным воздушным шаром, лежащим в воде неподалеку от Эйфелевой башни. На сине-гранатовом шаре написано «Sempre Barça».

Фото: twitter.com/PSG_inside

Сегодня твиттер «Боруссии» ответил на эту публикацию, выложив картинку с улетающим в небо желтым воздушным шаром с клубной эмблемой. На нем по-французски написано: «Passez de bonnes vacances» («Хорошего отдыха» – Спортс). На картинке также изображен пляж, на песке лежит коврик с эмблемой «ПСЖ».

Фото: twitter.com/BVB