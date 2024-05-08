Джан после прохода «ПСЖ»: «Теперь критики могут заткнуться. «Боруссия» в финале, и это заслуженно»

Эмре Джан высказался о критиках после выхода «Боруссии» в финал Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей «Дортмунд» выбил «ПСЖ» (1:0, 1:0) и вышел в финал турнира.

– Невероятно горжусь командой и нашим выступлением. Нужно быть честным: не думаю, что кто-то верил в нас после второго тура (в первом матче группового этапа «Боруссия» проиграла «ПСЖ» со счетом 0:2, а во втором сыграла 0:0 с «Миланом» – Спортс).

У нас было одно очко, но мы верили в себя, и это самое важное.

– Вы чувствуете удовлетворение после всей критики, полученной в этом сезоне?

– Сто процентов! Могу сказать открыто: теперь критики могут заткнуться. Мы в финале, и это заслуженно, – сказал .

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