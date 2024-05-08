Джан после прохода «ПСЖ»: «Теперь критики могут заткнуться. «Боруссия» в финале, и это заслуженно»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эмре Джан Футбол

Эмре Джан высказался о критиках после выхода «Боруссии» в финал Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей «Дортмунд» выбил «ПСЖ» (1:0, 1:0) и вышел в финал турнира.

– Невероятно горжусь командой и нашим выступлением. Нужно быть честным: не думаю, что кто-то верил в нас после второго тура (в первом матче группового этапа «Боруссия» проиграла «ПСЖ» со счетом 0:2, а во втором сыграла 0:0 с «Миланом» – Спортс).

У нас было одно очко, но мы верили в себя, и это самое важное.

– Вы чувствуете удовлетворение после всей критики, полученной в этом сезоне?

– Сто процентов! Могу сказать открыто: теперь критики могут заткнуться. Мы в финале, и это заслуженно, – сказал Джан.

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12 комментариев
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Два раза посадить катарский мешок на кукан и не пропустить, а до этого пройти Атлетико, забив четыре за матч….
Это действительно заслуженно…
+14
-4
+10
Ответ Royal Watcher
Два раза посадить катарский мешок на кукан и не пропустить, а до этого пройти Атлетико, забив четыре за матч…. Это действительно заслуженно…
Ждём и от Баварии заслуженный выход.
+17
-10
+7
По сути должны были вылететь еще от матрасов потом фартануло дважды с Парижем даже говорить про заслужили смешно просто стата ответки 4 штанги 31 удар.в любой другой день это был бы разгром.хватит ли на финал фарта большой вопрос
+7
-2
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Разумная тактика плюс везение, успех закономерен.. Однако против Реала этого будет недостаточно, слишком сильные исполнители у сливочных. Винисиус и Беллингем вскрывают любые оборонительные порядки.
Может Реалу для начала Баварию пройти стоит
Прежде чем говорить что будет с Дортмундом в финале
+6
-1
+5
Ответ Royal Watcher
Два раза посадить катарский мешок на кукан и не пропустить, а до этого пройти Атлетико, забив четыре за матч…. Это действительно заслуженно…
То что они не пропустили, тут не только их заслуга....
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То что вы в финале- да, заслуженно- ну не знаю, псж выглядил интереснее, реализация подкачала и размер ворот (причём в обоих матчах), но в финале случайных людей не бывает.... Но так бравировать, как будто вы весь матч доминировали, ну такое себе....
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Сам Джан по прошлой игре был лучшим бокс-ту-боксом европы.... Феноменальный матч провел...
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Джан чуть ли ни единственный игрок, который после ухода из Ливерпуля Клоппа, не сдулся в итоге
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