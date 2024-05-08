«ПСЖ» проиграл 6 из 7 полуфиналов ЛЧ (86%) – худший показатель среди сыгравших не менее пяти

«ПСЖ» лишь раз выиграл в полуфинале Лиги чемпионов.

« » выбила парижан в ответном полуфинале ЛЧ, победив в обоих матчах со счетом 1:0.

« » проиграл 6 из 7 полуфинальных матчей чемпионов (86%), что является самым высоким показателем среди всех команд, сыгравших не менее пяти матчей.

Единственная победа случилась в 2020 году против «Лейпцига» (3:0). Тогда полуфиналы проводились в один матч из-за пандемии коронавируса.