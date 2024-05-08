«ПСЖ» проиграл 6 из 7 полуфиналов ЛЧ (86%) – худший показатель среди сыгравших не менее пяти

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«ПСЖ» лишь раз выиграл в полуфинале Лиги чемпионов.

«Боруссия» выбила парижан в ответном полуфинале ЛЧ, победив в обоих матчах со счетом 1:0.

«ПСЖ» проиграл 6 из 7 полуфинальных матчей Лиги чемпионов (86%), что является самым высоким показателем среди всех команд, сыгравших не менее пяти матчей.

Единственная победа случилась в 2020 году против «Лейпцига» (3:0). Тогда полуфиналы проводились в один матч из-за пандемии коронавируса.

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57 комментариев
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Замечательные эксперты собрались на матч тв, даже у меня по пьяни собеседники подбираются по интеллектуальнее.
+43
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+41
Там такой ор в твиттере Дортмунда 🤣
+32
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Почему худший показатель, почти все рады, значит лучший) путь и дальше в том же духе продолжают)
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+13
Ответ Mihail0910
Замечательные эксперты собрались на матч тв, даже у меня по пьяни собеседники подбираются по интеллектуальнее.
Да, нормально же, как будто с батей и его друзьями бухими обсуждаем футбол. По простому все, а не профессионально)
+9
-2
+7
Ответ Black Phoenix
А теперь представьте, как скатится ПСЖ без Мбаппе. Там даже четверть-финалы будут проигрываться, а то и 1/8 стабильно каждый год.
Думаешь? А я считаю они наоборот избавятся от излишне перетягивающей на себя одеяло звёзды, при этом которая не способна в одиночку затащить клуб, как это могли Рон или Лео. У ПСЖ много талантливой молодежи, без лишних истерик и ажиотажа по Мбаппе им будет легче себя проявлять.
+9
-3
+6
А теперь представьте, как скатится ПСЖ без Мбаппе. Там даже четверть-финалы будут проигрываться, а то и 1/8 стабильно каждый год.
+6
0
+6
Извините, господа гуманитарии, но 6 из 7 это не 83%,
а почти 86%.
+5
0
+5
Ответ cZeiss
Там такой ор в твиттере Дортмунда 🤣
Что там?)
+4
0
+4
Унижением шейховского политпроекта удовлетворен
+4
-1
+3
пролетели как фанера над Парижем)
+3
-1
+2
Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
Каких полуфиналов?С Мосей и 1/4 не было!)
+7
-5
+2
У них тренер Энрике - он проиграл все свои важные матчи.
Только святая тройка могли спасать матчи которые проваливает Энрике
+4
-2
+2
Ответ <Inter>
Ну Сити только в прошлом году выиграл свою ЛЧ, а есть клубы вроде Арсенала, которые никогда не выигрывали. Всё у ПСЖ будет, если будут поступательно развиваться
У Сити есть АПЛ, где более высокая конкуренция и куда легче привлекать игроков, плюс адекватное руководство, я даже не помню что бы они с тренером ошиблись и были какие-то крупные скандалы в команде:) А тут ЧСВшный Насер который больше светит своим лицом, неадекватное руководство без вменяемой стратегии:))
+2
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Ответ Topwintop
Они хоть там играют,а когда так часто там играл Арсенал?
Арсенал столько на трансферы не тратил никогда,в 2009 играл вообще пацанами в полуфинале
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Стабильность признак мастерства)
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Ответ Black Phoenix
У ПСЖ трансферная политика на уровне МЮ, ничего они не смогут и не покажут без Мбаппе. Развалятся ещё больше, увидишь в следующем сезоне.
Что не так с этого сезона с трансферной политикой? Сбросили балласт, подтянули молодых, идёт перестройка и при этом результат один из лучших за последние годы, если выиграют кубок.
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Ответ Black Phoenix
2.5 миллиарда, слитых в парижский мешок с шейхами за десять с лишним лет при минимальных достижениях для серьезного клуба в ЛЧ с регулярными фейлами в полуфиналах, включая нынешний. Вопросы про трансферную политику исчерпаны. Ни один другой клуб, кроме МЮ подобной расточительности себе не позволяет.
Удобно съехал на траты за весь период в ПСЖ.

Тогда и я съеду: "Сколько Сити потратил с 2008 года по чемпионство прошлого сезона ?"

И что там за трансферная политика.
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Ждем Тюрпена в финале,теперь ему ничего не мешает.Они с Орсато это вершина судейства сейчас.
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Как говорится, если чердак ржавый - подвал всегда сырой
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Ответ bahmet2012
Удобно съехал на траты за весь период в ПСЖ. Тогда и я съеду: "Сколько Сити потратил с 2008 года по чемпионство прошлого сезона ?" И что там за трансферная политика.
Трансферная политика Сити привела к стабильности и мощному составу, для начала. В отличие от бездарей во главе ПСЖ Гвардиола сделал Сити королём Европы, как и было запланировано изначально. Или ты будешь сравнивать потенциал и тех, и других между собой? Тогда вот тебе неприятный факт - ПСЖ до Сити как раком до луны в эффективности, реализации, мощи, прессинге, структурности, глубине состава, и прочее-прочее-прочее.
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Ну Сити только в прошлом году выиграл свою ЛЧ, а есть клубы вроде Арсенала, которые никогда не выигрывали. Всё у ПСЖ будет, если будут поступательно развиваться
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Можно вечно смотреть на три вещи на
огонь, воду и как «ПСЖ» вылетает из ЛЧ.
Это красиво, эффектно!
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Боруссия просто отскочила, повезло, что Мбаппе не было.
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Ответ Maverick1st
Ждем Тюрпена в финале,теперь ему ничего не мешает.Они с Орсато это вершина судейства сейчас.
Не Тюрпена, а Троссарда.
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Ответ bahmet2012
Что не так с этого сезона с трансферной политикой? Сбросили балласт, подтянули молодых, идёт перестройка и при этом результат один из лучших за последние годы, если выиграют кубок.
2.5 миллиарда, слитых в парижский мешок с шейхами за десять с лишним лет при минимальных достижениях для серьезного клуба в ЛЧ с регулярными фейлами в полуфиналах, включая нынешний. Вопросы про трансферную политику исчерпаны. Ни один другой клуб, кроме МЮ подобной расточительности себе не позволяет.
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Ответ Покерный Футбол
Думаешь? А я считаю они наоборот избавятся от излишне перетягивающей на себя одеяло звёзды, при этом которая не способна в одиночку затащить клуб, как это могли Рон или Лео. У ПСЖ много талантливой молодежи, без лишних истерик и ажиотажа по Мбаппе им будет легче себя проявлять.
У ПСЖ трансферная политика на уровне МЮ, ничего они не смогут и не покажут без Мбаппе. Развалятся ещё больше, увидишь в следующем сезоне.
+1
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0
Ответ Покерный Футбол
Думаешь? А я считаю они наоборот избавятся от излишне перетягивающей на себя одеяло звёзды, при этом которая не способна в одиночку затащить клуб, как это могли Рон или Лео. У ПСЖ много талантливой молодежи, без лишних истерик и ажиотажа по Мбаппе им будет легче себя проявлять.
У мбаппе 20 голов в плей-офф лч к 25 годам, и он неоднократно тащил матчи в одиночку. И про какие истерики речь?
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Ответ Black Phoenix
Трансферная политика Сити привела к стабильности и мощному составу, для начала. В отличие от бездарей во главе ПСЖ Гвардиола сделал Сити королём Европы, как и было запланировано изначально. Или ты будешь сравнивать потенциал и тех, и других между собой? Тогда вот тебе неприятный факт - ПСЖ до Сити как раком до луны в эффективности, реализации, мощи, прессинге, структурности, глубине состава, и прочее-прочее-прочее.
То есть у тебя трансферная политика - это вещь неизменная?
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Ответ Light Yagami
Так твой пример Арсенала противоречит тезису. Вообще не факт, что получится
Арсенал же возвращается в борьбу за долгожданный кубок. Клуб не пропал, как тот же Монако
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Ответ rigobersong
У Сити есть АПЛ, где более высокая конкуренция и куда легче привлекать игроков, плюс адекватное руководство, я даже не помню что бы они с тренером ошиблись и были какие-то крупные скандалы в команде:) А тут ЧСВшный Насер который больше светит своим лицом, неадекватное руководство без вменяемой стратегии:))
всё равно же в полуфинал как-то выходят. Будь больше везения, то сегодня могли выигрывать уверенно. На такой стадии и удача роль играет
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