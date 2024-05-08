«ПСЖ» проиграл 6 из 7 полуфиналов ЛЧ (86%) – худший показатель среди сыгравших не менее пяти
«ПСЖ» лишь раз выиграл в полуфинале Лиги чемпионов.
«Боруссия» выбила парижан в ответном полуфинале ЛЧ, победив в обоих матчах со счетом 1:0.
«ПСЖ» проиграл 6 из 7 полуфинальных матчей Лиги чемпионов (86%), что является самым высоким показателем среди всех команд, сыгравших не менее пяти матчей.
Единственная победа случилась в 2020 году против «Лейпцига» (3:0). Тогда полуфиналы проводились в один матч из-за пандемии коронавируса.
а почти 86%.
Только святая тройка могли спасать матчи которые проваливает Энрике
Тогда и я съеду: "Сколько Сити потратил с 2008 года по чемпионство прошлого сезона ?"
И что там за трансферная политика.
огонь, воду и как «ПСЖ» вылетает из ЛЧ.
Это красиво, эффектно!