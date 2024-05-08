Маркиньос: «ПСЖ» не хватило эффективности, мы создали больше «Боруссии». Нельзя от всего отказываться из-за вылета, в начале сезоне никто не верил, что мы пройдем так далеко»

Маркиньос отметил, что немногие верили в выход «ПСЖ» даже в полуфинал ЛЧ.

Парижане дважды проиграли « » Дортмунд и вылетели из чемпионов.

«Нам не хватало эффективности. Соперник забил два гола после углового и разрезающей передачи – мы это прорабатывали. Нам следовало лучше обороняться. Это мелкие детали.

Мы создали намного больше моментов, но действовали неэффективно, а они – эффективно. Они забили дважды и выиграли оба матча.

Можно многое вынести из этого турнира. В начале сезоне никто не верил, что мы пройдем так далеко. Мы преодолели множество преград, но нельзя от всего отказываться только из-за вылета. Надо помнить, что у нас новый проект, новый тренер.

Обе команды выросли за время этого розыгрыша, мы были очень близки к успеху», – сказал защитник « » в эфире Canal+.