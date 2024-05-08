Маркиньос: «ПСЖ» не хватило эффективности, мы создали больше «Боруссии». Нельзя от всего отказываться из-за вылета, в начале сезоне никто не верил, что мы пройдем так далеко»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Маркиньос Футбол

Маркиньос отметил, что немногие верили в выход «ПСЖ» даже в полуфинал ЛЧ.

Парижане дважды проиграли «Боруссии» Дортмунд и вылетели из Лиги чемпионов.

«Нам не хватало эффективности. Соперник забил два гола после углового и разрезающей передачи – мы это прорабатывали. Нам следовало лучше обороняться. Это мелкие детали.

Мы создали намного больше моментов, но действовали неэффективно, а они – эффективно. Они забили дважды и выиграли оба матча.

Можно многое вынести из этого турнира. В начале сезоне никто не верил, что мы пройдем так далеко. Мы преодолели множество преград, но нельзя от всего отказываться только из-за вылета. Надо помнить, что у нас новый проект, новый тренер.

Обе команды выросли за время этого розыгрыша, мы были очень близки к успеху», – сказал защитник «ПСЖ» в эфире Canal+.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Роман
Боруссия из слабейшей сетке выжала максимум. В финале каркасы не спасут.
Зато вышли из группы смерти, хотя им все предрекали последнюю строчку. Потом также предрекали вылет от Атлетико, потом точно вылет от Парижа и вот они в финале. Тем футбол и прекрасен.
+15
-1
+14
Вот, что бывает, когда судит нормальный судья (Орсато), а не упоротый (и, возможно, купленный) Ковач.
+14
-8
+6
ПСЖ может там и растет
Но Маркиньос не перестанет косячить в плей-офф ЛЧ
+5
-1
+4
Они забили дважды и выиграли оба матча- главное, что можно вынести из этого вью
+3
-2
+1
Ответ Роман
Боруссия из слабейшей сетке выжала максимум. В финале каркасы не спасут.
Так слабейший в сетке у Боруссии ПСВ вообще больше полу года оставался непобедимым.
+1
0
+1
Ответ Ришад Хайруллин
вы играли 1тайм будто ведёте в 1мяч сами виноваты , ну энрике после Мсн показал свой уровень что в сборной Испании ватокат был теперь в псг
Энрике после ЧЕ -2020 объективно дичь стал нести по решениям.
+1
-1
0
Ответ Василий Гринько
Для них полуфинал это даже не минимальная цель на сезон?)
Особняком стоит потрясающая Лига 1. Кубок 🏆 страны, так себе, потому что не всегда получается там выигрывать. ЛЧ ну такое
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий