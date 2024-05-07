Палмер – футболист сезона в «Челси» и по версии игроков, и фанатов. У Коула 24+13 в 42 играх после перехода из «Сити»

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Коул Палмер стал игроком сезона в «Челси» по версии игроков и фанатов.

22-летний английский хавбек получил два приза на церемонии вручения наград лондонцев.

Палмер стал лучшим футболистом сезона-2023/24 в «Челси» и по версии болельщиков, и по версии игроков «синих».

Коул перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» прошлым летом за 40 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Палмер забил 24 гола и отдал 13 результативных передач в 42 играх.

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13 комментариев
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Палмер - лучшее, что случалось с Челси за последние два сезона так точно. Шикарный трансфер!
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+19
Палмер по моим ощущениям как приход Азара. Мне тогда правда было годиков 18 и ощущения были ярче как будто бы. Но сомнений сейчас больше, а уверенности меньше) надеюсь ошибиться
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+8
так держать,не занижать планку 👍
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+7
24+13 в АПЛ – это мощно. Месси в прошлом году дали ЗМ за 16+16 в Лиге 1
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Со времен Лэмпса первый настолько системообразующий плеймейкер, на моей памяти. Очень надеюсь, что задержится надолго вместо с Галлахером, статус "не-воспитанника" в нынешних реалиях как бальзам на душу
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Ответ Артём Кощеев
Палмер по моим ощущениям как приход Азара. Мне тогда правда было годиков 18 и ощущения были ярче как будто бы. Но сомнений сейчас больше, а уверенности меньше) надеюсь ошибиться
чувствую тоже самое
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Будто бы могли быть другие варианты)
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Ответ corazon blanco
Палмер - лучшее, что случалось с Челси за последние два сезона так точно. Шикарный трансфер!
Согласен,причем надежды от его перехода были точно не самые большие!
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Ответ Фруктовый Кефир
А почему не Мудрик, которого купили за 70 лямов + 30 бонусами?🤡🤡🤡
отстаньте от мишани) у нас пол состава переплаченного. чего на нём так все зациклились. ничего не понимаю
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Ответ Артём Кощеев
Палмер по моим ощущениям как приход Азара. Мне тогда правда было годиков 18 и ощущения были ярче как будто бы. Но сомнений сейчас больше, а уверенности меньше) надеюсь ошибиться
По восприятию от игры - несомненно, да.
Но все же Эден был Эденом. Так красиво в футбол в синей футболке не играли ни до, ни после
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Ответ pit4er
24+13 в АПЛ – это мощно. Месси в прошлом году дали ЗМ за 16+16 в Лиге 1
Хотя в АПЛ пока 21+9, до Месси пока не дотягивает всё же
Ближе Олли Уоткинс с его 19+12. Но будут ли они оба хотя бы в 10-ке на ЗМ?
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