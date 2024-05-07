Палмер – футболист сезона в «Челси» и по версии игроков, и фанатов. У Коула 24+13 в 42 играх после перехода из «Сити»
Коул Палмер стал игроком сезона в «Челси» по версии игроков и фанатов.
22-летний английский хавбек получил два приза на церемонии вручения наград лондонцев.
Палмер стал лучшим футболистом сезона-2023/24 в «Челси» и по версии болельщиков, и по версии игроков «синих».
Коул перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» прошлым летом за 40 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Палмер забил 24 гола и отдал 13 результативных передач в 42 играх.
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