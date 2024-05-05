Палмер – 2-й игрок в истории «Челси», набравший 30+ очков по гол+пас в АПЛ в дебютном сезоне. Первым был Хасселбайнк

Коул Палмер повторил рекорд Джимми Флойда Хасселбайнка.

В 36-м туре АПЛ «Челси» дома разгромил «Вест Хэм» (5:0). открыл счет на 15-й минуте.

21-летний англичанин набрал 30-й результативный балл в этом сезоне чемпионата Англии. У Палмера 21 гол и 9 результативных передач в дебютном сезоне за « ».

В истории «синих» такое удавалось только в сезоне-2000/01.

Кроме того, Коул Палмер стал лишь третьим игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось сделать 30+ результативных действий в одном сезоне АПЛ голов в возрасте до 22 лет, после (сезоне-1994/95 и 1995/96) и (сезон-1993/94).

Статистика Палмера – тут.