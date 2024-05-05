Палмер – 2-й игрок в истории «Челси», набравший 30+ очков по гол+пас в АПЛ в дебютном сезоне. Первым был Хасселбайнк

Теги Челси Робби Фаулер Джимми Флойд Хасселбайнк премьер-лига Англия Крис Саттон рекорды Коул Палмер Футбол

Коул Палмер повторил рекорд Джимми Флойда Хасселбайнка.

В 36-м туре АПЛ «Челси» дома разгромил «Вест Хэм» (5:0). Коул Палмер открыл счет на 15-й минуте.

21-летний англичанин набрал 30-й результативный балл в этом сезоне чемпионата Англии. У Палмера 21 гол и 9 результативных передач в дебютном сезоне АПЛ за «Челси».

В истории «синих» такое удавалось только Джимми Флойду Хасселбайнку в сезоне-2000/01.

Кроме того, Коул Палмер стал лишь третьим игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось сделать 30+ результативных действий в одном сезоне АПЛ голов в возрасте до 22 лет, после Робби Фаулера (сезоне-1994/95 и 1995/96) и Криса Саттона (сезон-1993/94).

Статистика Палмера – тут.

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13 комментариев
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Ответ Юлия Закаблукова
Самая удачная покупка со времен фабригаса и косты
Канте шутка для вас?
+9
0
+9
Тащит почти в одиночку, стата на уровне холанда
+6
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+6
Ответ Юлия Закаблукова
Тащит почти в одиночку, стата на уровне холанда
Холланд не тащер, а решала. В Сити тащат другие. А вот Пальма реально тащит Челси.
+5
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+5
Ответ CFCheadhunter
Холланд не тащер, а решала. В Сити тащат другие. А вот Пальма реально тащит Челси.
Решала все таки в больших матчах делает разницу, а Холланд любитель "не выйти" на такие матчи
+5
-1
+4
Самая удачная покупка со времен фабригаса и косты
+6
-3
+3
Ответ Юлия Закаблукова
Ну да, и он ещё, точно
да не только он, много ещё кто кроме него приходил не зря
Луиз, Алонсо, Рюдигер, Жиру, Жоржиньо, Силва, например
+2
0
+2
Уже в ряду легенд челси
+3
-2
+1
Топище. Зачем Сити его продал 🤯
+1
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Палмер машина, а кто-то считает, что Холланд лучше, сейчас Холланд играет на уровне Ибрагимовича, когда он в МЛС играл. Какой же распиаренный норвежец, просто вау.
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до сих пор не понимаю, почему он не закрепился в составе при Абрамовиче....хаселбаинк был крут
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Ответ Юлия Закаблукова
Самая удачная покупка со времен фабригаса и косты
Азар??
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Топище. Зачем Сити его продал 🤯
Потому что он хотел уйти.
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