Палмер – 2-й игрок в истории «Челси», набравший 30+ очков по гол+пас в АПЛ в дебютном сезоне. Первым был Хасселбайнк
Коул Палмер повторил рекорд Джимми Флойда Хасселбайнка.
В 36-м туре АПЛ «Челси» дома разгромил «Вест Хэм» (5:0). Коул Палмер открыл счет на 15-й минуте.
21-летний англичанин набрал 30-й результативный балл в этом сезоне чемпионата Англии. У Палмера 21 гол и 9 результативных передач в дебютном сезоне АПЛ за «Челси».
В истории «синих» такое удавалось только Джимми Флойду Хасселбайнку в сезоне-2000/01.
Кроме того, Коул Палмер стал лишь третьим игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось сделать 30+ результативных действий в одном сезоне АПЛ голов в возрасте до 22 лет, после Робби Фаулера (сезоне-1994/95 и 1995/96) и Криса Саттона (сезон-1993/94).
Статистика Палмера – тут.
Луиз, Алонсо, Рюдигер, Жиру, Жоржиньо, Силва, например