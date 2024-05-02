Палмер, Хавертц, Бруну, Гвардиол – среди номинантов на приз игроку месяца в АПЛ

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Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На приз по итогам апреля претендуют 6 футболистов.

Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед») – 5 матчей за месяц, 1 победа, 3 ничьих, 1 поражение, 6 голов, 1 ассист;

Йошко ГвардиолМанчестер Сити») – 5 игр, 5 побед, 2 гола, 1 ассист, 2 сухих матча;

Кай Хавертц («Арсенал») – 6 матчей, 5 побед, 1 поражение, 4 гола, 3 ассиста;

Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») – 6 матчей, 3 победы, 1 ничья, 2 поражения, 5 голов;

Коул Палмер («Челси») – 4 матча, 2 победы, 2 ничьих, 7 голов, 1 ассист;

Джордан Пикфорд («Эвертон») – 6 игр, 4 победы, 1 ничья, 1 поражение, 4 сухих матча, 23 сэйва. 

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 6 мая. 

26 комментариев
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Я бы отдал Хавертцу
+21
-7
+14
Хаверц сейчас как-то более выгодно выглядит на фоне остальных
+15
-6
+9
Ответ The Judge
У Палмера 7+1 в матчах
4 гола забил Эвертону
3 гола забил МЮ
из 7 голов - 3 забиты с пенальти
+11
-3
+8
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Хаверц сейчас как-то более выгодно выглядит на фоне остальных
У Палмера 7+1 в матчах
+10
-4
+6
Ответ Акер
Палмер как в этой награде, так и за лучшего игрока сезона.
Лучший среди худших ,это не значит ,если только такую награду дать
+7
-2
+5
однозначно Хаверц
+5
-3
+2
Йошко Гвардиол
А вообще по среднему рейтингу за матч у того же хускореда лучший игрок апреля - Кевин де Брюйне. Ну в АПЛ настолько не любят Кевина, что ни разу не вручили ему награду игрока месяца, это просто позор. И в номинациях постоянно прокатывают
+5
-4
+1
Ответ Dmitriy43
Лучший среди худших ,это не значит ,если только такую награду дать
Среди худших? Среди всей таблицы бомбардиров АПЛ? Ведь он там первый. Эксперты со спортс как обычно. 😆
+3
-2
+1
Ответ S. A.
Как лучший игрок сезона может играть в команде, которая имеет шанс даже не попасть в еврокубки?
Каким образом это связано с тем, кто лучший игрок сезона? От Палмера вообще ничего никто не ждал в Челси, а он один из лидеров таблицы бомбардиров и тащит Челси единолично. Я не знаю, что ещё вам надо для лучшего игрока сезона.
+1
0
+1
Палмер
+4
-4
0
Учитывая статистику нужно отдать Пикфорду.
4сухих матча из 6 за Эвертон это реально круто.
+2
-2
0
По стате должны Палмеру выдать по идее. Меньше матчей, больше действий.
+2
-2
0
Палмер,Хаверц,Бруну
0
0
0
Палмер или Хавертц.
0
0
0
все номинанты хороши
0
0
0
Ответ Акер
Палмер как в этой награде, так и за лучшего игрока сезона.
Как лучший игрок сезона может играть в команде, которая имеет шанс даже не попасть в еврокубки?
+1
-1
0
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