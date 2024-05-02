Палмер, Хавертц, Бруну, Гвардиол – среди номинантов на приз игроку месяца в АПЛ

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На приз по итогам апреля претендуют 6 футболистов.

(« ») – 5 матчей за месяц, 1 победа, 3 ничьих, 1 поражение, 6 голов, 1 ассист;

(« ») – 5 игр, 5 побед, 2 гола, 1 ассист, 2 сухих матча;

(«Арсенал») – 6 матчей, 5 побед, 1 поражение, 4 гола, 3 ассиста;

Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») – 6 матчей, 3 победы, 1 ничья, 2 поражения, 5 голов;

Коул Палмер («Челси») – 4 матча, 2 победы, 2 ничьих, 7 голов, 1 ассист;

Джордан Пикфорд («Эвертон») – 6 игр, 4 победы, 1 ничья, 1 поражение, 4 сухих матча, 23 сэйва.

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 6 мая.