Палмер, Хавертц, Бруну, Гвардиол – среди номинантов на приз игроку месяца в АПЛ
Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
На приз по итогам апреля претендуют 6 футболистов.
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 5 матчей за месяц, 1 победа, 3 ничьих, 1 поражение, 6 голов, 1 ассист;
Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – 5 игр, 5 побед, 2 гола, 1 ассист, 2 сухих матча;
Кай Хавертц («Арсенал») – 6 матчей, 5 побед, 1 поражение, 4 гола, 3 ассиста;
Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») – 6 матчей, 3 победы, 1 ничья, 2 поражения, 5 голов;
Коул Палмер («Челси») – 4 матча, 2 победы, 2 ничьих, 7 голов, 1 ассист;
Джордан Пикфорд («Эвертон») – 6 игр, 4 победы, 1 ничья, 1 поражение, 4 сухих матча, 23 сэйва.
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 6 мая.
3 гола забил МЮ
из 7 голов - 3 забиты с пенальти
А вообще по среднему рейтингу за матч у того же хускореда лучший игрок апреля - Кевин де Брюйне. Ну в АПЛ настолько не любят Кевина, что ни разу не вручили ему награду игрока месяца, это просто позор. И в номинациях постоянно прокатывают
4сухих матча из 6 за Эвертон это реально круто.