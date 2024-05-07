Радимов о «Краснодаре»: «У Мусаева всегда кто-то другой виноват, те же судьи. Его должна волновать своя игра, а команду лихорадит»

Владислав Радимов считает, «Краснодар» ищет причины неудач извне.

В 27-м туре Мир РПЛ «быки» дома уступили «Ахмату» (0:1).

– Я уже говорил, у «Краснодара» нет агрессии, в прошлом туре в Самаре вообще играли без нее, хотя надо было выигрывать. Нам что декларировал , когда пришел? Мы будем агрессивно играть, мы будем прессинговать. Я близко этого не увидел в Самаре.

Это не чемпионские амбиции. С «Ахматом» тоже обязательно надо было выигрывать. «Ахмат» сейчас хорош, но не настолько, чтобы прямо его опасаться. Создавали моменты, но их было недостаточно, значит, надо создавать больше!

И еще мне не нравится, что Мусаев выдает своим игрокам индульгенцию, у него всегда кто-то другой виноват, те же судьи. В каждом интервью. А игроки ведь все читают.

– Кажется, что-то подобное было в « » при , когда он говорил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом из-за судейства...

– Именно! Мы то же самое проходили при Петржеле, честное слово. Вместо того, чтобы сосредоточиться, нам все время чего-то не хватало. То вторые, то еще что-то. Вот это мне напоминает ту же самую историю.

Пан то же самое у нас говорил: «Зенит» не станет чемпионом, мы думаем, что судьи нам все равно не дадут... Да нет, Мусаев вообще не должен на это смотреть. Его должна волновать своя игра. А их лихорадит.

Есть моменты очень хорошие. По исполнителям у « » – топовая вообще банда. Не надо им выписывать индульгенцию и пенять на судей. Это может говорить в кулуарах, даже не в кулуарах, а в газетах. А тренер не должен этого говорить, – сказал бывший полузащитник «Зенита» .

Радимов – Дзюбе: «Мечешь дерьмо в тренера, переобуваешься на ходу, а сам выходишь и еле стоишь, не бегаешь. Что это такое? Совет Галактионову – не брать его в заявку»