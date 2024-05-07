Меленстен об «МЮ» при Фергюсоне: «Тогда были профессионалы высочайшего уровня – Роналду, Руни... Сейчас слишком много старых игроков, или недостаточно хороших, или с неправильным отношением»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Майкл Кэррик Криштиану Роналду Уэйн Руни Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Рене Меленстен Эрик тен Хаг Антони Футбол

Рене Меленстен сравнил игроков «Манчестер Юнайтед» при Алексе Фергюсоне и сейчас.

«Тогда были профессионалы высочайшего уровня. Такие парни, как Невилл, Кэррик, Руни, Роналду... Кроме того, было много ребят с особыми навыками.

Сейчас же слишком много футболистов, которые либо слишком старые, либо недостаточно хорошие. Либо с неправильным отношением к делу. Поведение такого парня [как Антони] вызывает отвращение.

У самого тен Хага характер бойца. Он захочет все исправить и не сдастся. Также он, похоже, общался с новым руководством, в основном все будет зависеть от этого», – заявил бывший помощник Алекса Фергюсона в «МЮ».

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8 комментариев
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Трудно спорить. Все эти антони-марсьяли-хейлунды во времена Фергюсона максимум полировали бы бутсы Руни перед матчами.
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Раньше игроки жили и кайфовали футболом, могли с бодуна выйти, но отдать всего себя игре, закончить матч перебинтованным. А сейчас живут деньгами, платят и пофиг на остальное
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Ответ Санёк Шезденко
Раньше игроки жили и кайфовали футболом, могли с бодуна выйти, но отдать всего себя игре, закончить матч перебинтованным. А сейчас живут деньгами, платят и пофиг на остальное
Уверяю вас, каждое поколение происходят такие разговоры (особенно после какого-нибудь рекордного контракта).

И каждый раз мимо. Это не поколенческая проблема, а проблема конкретных игроков (а здесь — еще и ужасной клубной культуры, которая сложилась в Юнайтед за последнее десятилетие). Профессионалов и игроков, искренне любящих футбол, более чем достаточно — как и раздолбаев. Просто у Глейзеров талант выбирать последних (и культивировать непрофессионализм в завышенную самооценку у своих звезд).
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МЮ ещё очень много потратил денег, купив откровенно слабых игроков, куда смотрело руководство, если раньше покупали хотя бы более-менее игроков, то сейчас всякое дно по типу Маунтов и Антони скупают.
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Ответ Nikita S.
Уверяю вас, каждое поколение происходят такие разговоры (особенно после какого-нибудь рекордного контракта). И каждый раз мимо. Это не поколенческая проблема, а проблема конкретных игроков (а здесь — еще и ужасной клубной культуры, которая сложилась в Юнайтед за последнее десятилетие). Профессионалов и игроков, искренне любящих футбол, более чем достаточно — как и раздолбаев. Просто у Глейзеров талант выбирать последних (и культивировать непрофессионализм в завышенную самооценку у своих звезд).
Хорошо подмечено, у них действительно в этом талант.
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