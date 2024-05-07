Меленстен об «МЮ» при Фергюсоне: «Тогда были профессионалы высочайшего уровня – Роналду, Руни... Сейчас слишком много старых игроков, или недостаточно хороших, или с неправильным отношением»

Рене Меленстен сравнил игроков «Манчестер Юнайтед» при Алексе Фергюсоне и сейчас.

«Тогда были профессионалы высочайшего уровня. Такие парни, как , , , ... Кроме того, было много ребят с особыми навыками.

Сейчас же слишком много футболистов, которые либо слишком старые, либо недостаточно хорошие. Либо с неправильным отношением к делу. Поведение такого парня [как Антони] вызывает отвращение.

У самого тен Хага характер бойца. Он захочет все исправить и не сдастся. Также он, похоже, общался с новым руководством, в основном все будет зависеть от этого», – заявил бывший помощник Алекса Фергюсона в « ».