Меленстен об «МЮ» при Фергюсоне: «Тогда были профессионалы высочайшего уровня – Роналду, Руни... Сейчас слишком много старых игроков, или недостаточно хороших, или с неправильным отношением»
Рене Меленстен сравнил игроков «Манчестер Юнайтед» при Алексе Фергюсоне и сейчас.
«Тогда были профессионалы высочайшего уровня. Такие парни, как Невилл, Кэррик, Руни, Роналду... Кроме того, было много ребят с особыми навыками.
Сейчас же слишком много футболистов, которые либо слишком старые, либо недостаточно хорошие. Либо с неправильным отношением к делу. Поведение такого парня [как Антони] вызывает отвращение.
У самого тен Хага характер бойца. Он захочет все исправить и не сдастся. Также он, похоже, общался с новым руководством, в основном все будет зависеть от этого», – заявил бывший помощник Алекса Фергюсона в «МЮ».
И каждый раз мимо. Это не поколенческая проблема, а проблема конкретных игроков (а здесь — еще и ужасной клубной культуры, которая сложилась в Юнайтед за последнее десятилетие). Профессионалов и игроков, искренне любящих футбол, более чем достаточно — как и раздолбаев. Просто у Глейзеров талант выбирать последних (и культивировать непрофессионализм в завышенную самооценку у своих звезд).