Меленстен об «МЮ»: «Ни стиля, ни клубной культуры, ни философии. Происходящее просто непостижимо»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Рене Меленстен Эрик тен Хаг Футбол

Экс-помощник Алекса Фергюсона раскритиковал Эрика тен Хага.

«То, что происходит сейчас, просто непостижимо. Нет никакого прогресса.

Знаете, новому тренеру всегда приходится иметь дело с составом, который подбирался кем-то другим. Поэтому требуется несколько трансферных окон, прежде чем появятся нужные футболисты. Я всегда говорю: тренеру нужно 18 месяцев, чтобы все встало на свои места.

Сейчас от прежнего оптимизма ничего не осталось. [У «МЮ»] нет ни стиля, ни клубной культуры, ни философии.

Вчера я увидел две команды: одну – с четким собственным стилем игры и тактикой, другую – без всего этого.

Взгляните на статистику, это бессмыслица какая-то. У «МЮ» разница голов – минус три!» – отметил Рене Меленстен.

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11 комментариев
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Они идут вперёд.
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💯 ничего нет.
ужас! ждём решение Редклиффа!!
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Можно и по-жестче. Ситуация располагает.
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даешь Киран Маккенна в МЮ!
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Все по делу
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Помоему Эрик уже всё понял, и тупо доигрывает сезон.
Как и большинство игроков.
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А что же не написали, что это бывший главный тренер Анжи?
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Последний положительный сезон был в 2008 во главе с Роналду. После ухода Рона МЮ рассыпался на мелкие частицы. Даже старый Роналду вывел этот МЮ в плей-офф ЛЧ до Тен Хага, но никому не понравилось что Рон с САФОМ - олицетворение успеха МЮ. Наверное быть вечным бестрофейником в приоритете.
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Ответ PIT-BUL
Всех собак повесить на Эрика конечно перебор. Пока у руля такие управленцы как Глейзеры... Бардак по всюду ... Деньги клубные тратятся не пойми на что, в офисах никто не работает. Понравилась одна из последних новостей: Рэдклиф недоволен чистотой и порядком в IT отделе, раздевалки u18 и u21 свинарником назвал . Театр начинается с вешалки...
Тен Хаг провалился признайтес
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Ответ Serdar Muhatov
даешь Киран Маккенна в МЮ!
Рано.
Его игроки сожрут
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