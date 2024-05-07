Меленстен об «МЮ»: «Ни стиля, ни клубной культуры, ни философии. Происходящее просто непостижимо»

Экс-помощник Алекса Фергюсона раскритиковал Эрика тен Хага.

«То, что происходит сейчас, просто непостижимо. Нет никакого прогресса.

Знаете, новому тренеру всегда приходится иметь дело с составом, который подбирался кем-то другим. Поэтому требуется несколько трансферных окон, прежде чем появятся нужные футболисты. Я всегда говорю: тренеру нужно 18 месяцев, чтобы все встало на свои места.

Сейчас от прежнего оптимизма ничего не осталось. [У «МЮ»] нет ни стиля, ни клубной культуры, ни философии.

Вчера я увидел две команды: одну – с четким собственным стилем игры и тактикой, другую – без всего этого.

Взгляните на статистику, это бессмыслица какая-то. У « » разница голов – минус три!» – отметил .