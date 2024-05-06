Владимир Гранат: «Тюкавин и Глушенков – самые яркие российские футболисты в РПЛ. Константину подошла бы Бундеслига – было бы круто, если бы он перешел в «Боруссию» Дортмунд»

Владимир Гранат назвал самых ярких российских футболистов в РПЛ.

«Первыми, кто из российских футболистов уедет в Европу, наверное, являются Тюкавин и . Это самые яркие российские футболисты в РПЛ.

При должном отношении к делу и при доверии тренера Тюкавин, конечно, сможет заиграть в Европе.

Мне кажется, что подошла бы Бундеслига.

Было бы круто, если бы он перешел в Дортмунд, где часто раскрываются форварды», – сказал бывший футболист « » .

В этом сезоне Глушенков забил 6 голов и сделал 11 передач в 25 матчах сезона Мир РПЛ.

На счету Тюкавина 14 голов и 8 передач в 27 играх чемпионата.

Тюкавин – лучший нападающий РПЛ. Он уже готов к Европе