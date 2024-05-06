Владимир Гранат: «Тюкавин и Глушенков – самые яркие российские футболисты в РПЛ. Константину подошла бы Бундеслига – было бы круто, если бы он перешел в «Боруссию» Дортмунд»

Теги Локомотив Боруссия Дортмунд Владимир Гранат премьер-лига Россия бундеслига Германия Динамо Москва Чемпионат.com Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Владимир Гранат назвал самых ярких российских футболистов в РПЛ.

«Первыми, кто из российских футболистов уедет в Европу, наверное, являются Тюкавин и Глушенков. Это самые яркие российские футболисты в РПЛ.

При должном отношении к делу и при доверии тренера Тюкавин, конечно, сможет заиграть в Европе.

Мне кажется, что Тюкавину подошла бы Бундеслига.

Было бы круто, если бы он перешел в «Боруссию» Дортмунд, где часто раскрываются форварды», – сказал бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат.

В этом сезоне Глушенков забил 6 голов и сделал 11 передач в 25 матчах сезона Мир РПЛ.

На счету Тюкавина 14 голов и 8 передач в 27 играх чемпионата.

Тюкавин – лучший нападающий РПЛ. Он уже готов к Европе

8 комментариев
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Ну теперь понятно почему Ройс уходит из Дортмунда)
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Не надо его никуда сватать, ему и в Динамо норм.
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Когда глушенков прическу изменит,тогда будет готов стать более менее нормальным игроком
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Гранат! Езжай ты сам в Дортмунд.
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Ответ Небес Безмозгов
Когда глушенков прическу изменит,тогда будет готов стать более менее нормальным игроком
Фамилия у тебя достойная
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Ответ Dr.Gebbelsss
Ну теперь понятно почему Ройс уходит из Дортмунда)
Конкуренции боится.
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