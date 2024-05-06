Владимир Гранат: «Тюкавин и Глушенков – самые яркие российские футболисты в РПЛ. Константину подошла бы Бундеслига – было бы круто, если бы он перешел в «Боруссию» Дортмунд»
Владимир Гранат назвал самых ярких российских футболистов в РПЛ.
«Первыми, кто из российских футболистов уедет в Европу, наверное, являются Тюкавин и Глушенков. Это самые яркие российские футболисты в РПЛ.
При должном отношении к делу и при доверии тренера Тюкавин, конечно, сможет заиграть в Европе.
Мне кажется, что Тюкавину подошла бы Бундеслига.
Было бы круто, если бы он перешел в «Боруссию» Дортмунд, где часто раскрываются форварды», – сказал бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат.
В этом сезоне Глушенков забил 6 голов и сделал 11 передач в 25 матчах сезона Мир РПЛ.
На счету Тюкавина 14 голов и 8 передач в 27 играх чемпионата.