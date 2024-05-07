У «ПСЖ» против «Боруссии» – самый молодой стартовый состав в полуфинале ЛЧ за 15 лет. «Арсенал» в 2009-м был моложе

«ПСЖ» выставил самый молодой состав для полуфиналиста ЛЧ за последние 15 лет.

Парижане на ответный полуфинал с «Боруссией» (первая игра – 0:1) выставили следующий состав: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Лукас Бералдо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Килиан Мбаппе.

В составе « » нет ни одного игрока старше 30 лет.

Средний возраст этой команды – 24 года и 157 дней. Это самый молодой стартовый состав в полуфинале ЛЧ с сезона-2008/09, когда « » вышел на игру против «Манчестер Юнайтед» (1:3) со средним возрастом футболистов 24 года и 26 дней.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (0:0, первый тайм).