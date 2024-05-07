У «ПСЖ» против «Боруссии» – самый молодой стартовый состав в полуфинале ЛЧ за 15 лет. «Арсенал» в 2009-м был моложе

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Арсенал рекорды Футбол

«ПСЖ» выставил самый молодой состав для полуфиналиста ЛЧ за последние 15 лет.

Парижане на ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд (первая игра – 0:1) выставили следующий состав: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Лукас Бералдо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Килиан Мбаппе.

В составе «Пари Сен-Жермен» нет ни одного игрока старше 30 лет.

Средний возраст этой команды – 24 года и 157 дней. Это самый молодой стартовый состав в полуфинале ЛЧ с сезона-2008/09, когда «Арсенал» вышел на игру против «Манчестер Юнайтед» (1:3) со средним возрастом футболистов 24 года и 26 дней.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (0:0, первый тайм).

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8 комментариев
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Там Навасу, наверное, поговорить даже не с кем, почти весь состав на 10-15 лет младше
+10
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+10
Ответ pit4er
Там Навасу, наверное, поговорить даже не с кем, почти весь состав на 10-15 лет младше
А каково Силве в Челси последние 2 года
+8
0
+8
Ответ Yavich
Это круто, академия работает
Там из академии ПСЖ только Заир-Эмери)
+4
0
+4
Это круто, академия работает
0
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Это ведь ещё Барколя нет
0
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0
Маркиньосу даже 30 нет?
Ошалеть!
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Ответ Evgeny Trifonov
И три афрофранцуза в старте, куда Макрон смотрит?
Он кайфует и просит добавки
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