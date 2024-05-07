Мбаппе, Санчо, Дембеле, Фюллькруг, Рамуш, Адейеми – в старте «ПСЖ» и «Боруссии» на полуфинал ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Матс Хуммельс Маркиньос Эмре Джан Никлас Фюллькруг Марсель Забитцер Юлиан Брандт Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Юлиан Рюэрсон Ашраф Хакими Усман Дембеле Грегор Кобель Джейдон Санчо Витинья Гонсалу Рамуш Иан Матсен Карим Адейеми Нико Шлоттербек Нуну Мендеш Лукас Бералдо Уоррен Заир-Эмери Футбол

«ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд объявили составы на матч ЛЧ.

Парижане сегодня примут немецкий клуб в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1). Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Лукас Бералдо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Килиан Мбаппе.

«Боруссия» Дортмунд: Грегор Кобель, Иан Матсен, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Карим Адейеми, Юлиан Брандт, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг.

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