Мбаппе, Санчо, Дембеле, Фюллькруг, Рамуш, Адейеми – в старте «ПСЖ» и «Боруссии» на полуфинал ЛЧ
«ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд объявили составы на матч ЛЧ.
Парижане сегодня примут немецкий клуб в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1). Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Лукас Бералдо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Килиан Мбаппе.
«Боруссия» Дортмунд: Грегор Кобель, Иан Матсен, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Карим Адейеми, Юлиан Брандт, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг.