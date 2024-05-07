Мбаппе, Санчо, Дембеле, Фюллькруг, Рамуш, Адейеми – в старте «ПСЖ» и «Боруссии» на полуфинал ЛЧ

«ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд объявили составы на матч ЛЧ.

Парижане сегодня примут немецкий клуб в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 0:1). Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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«Боруссия» Дортмунд: Грегор Кобель, Иан Матсен, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Карим Адейеми, Юлиан Брандт, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг.