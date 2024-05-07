Пети перед 1/2 ЛЧ: «ПСЖ» нужно схватить «Дортмунд» за горло. Если парижане приложат все усилия, я не вижу, как «Боруссия» сможет пройти в финал»

Эммануэль Пети высказался о предстоящем полуфинале ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией».

«ПСЖ» принимает «Боруссию» в ответном полуфинале (0:1 – первый матч).

«Я бы сегодня с первой же секунды схватил «Боруссию» за горло. Есть люди, которые говорят, что у «ПСЖ» целых 90 минут, что они могут быть терпеливы. Но это не так.

Проблема в том, что когда часы начинают тикать, а счет по-прежнему 0:0, давление становится все более и более огромным. Первые 20 минут имеют решающее значение. Нужно вцепиться в «Боруссию», без вопросов.

Я считаю, что парижане должны взять реванш, потому что многие из футболистов были далеки от своей лучшей игры.

Я думаю, что игроки покажут свой максимум. Все, что им нужно сделать, это немного улучшить качество игры – индивидуально и коллективно, чтобы доставить «Дортмунду» проблемы. Я не говорю, что это будет легко.

Но если парижане приложат все усилия, я не вижу, как « » сможет пройти в финал», – сказал бывший игрок сборной Франции, «Арсенала» и «ПСЖ» .