Пети перед 1/2 ЛЧ: «ПСЖ» нужно схватить «Дортмунд» за горло. Если парижане приложат все усилия, я не вижу, как «Боруссия» сможет пройти в финал»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эммануэль Пети Футбол

Эммануэль Пети высказался о предстоящем полуфинале ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией».

«ПСЖ» принимает «Боруссию» в ответном полуфинале (0:1 – первый матч).

«Я бы сегодня с первой же секунды схватил «Боруссию» за горло. Есть люди, которые говорят, что у «ПСЖ» целых 90 минут, что они могут быть терпеливы. Но это не так.

Проблема в том, что когда часы начинают тикать, а счет по-прежнему 0:0, давление становится все более и более огромным. Первые 20 минут имеют решающее значение. Нужно вцепиться в «Боруссию», без вопросов.

Я считаю, что парижане должны взять реванш, потому что многие из футболистов были далеки от своей лучшей игры.

Я думаю, что игроки покажут свой максимум. Все, что им нужно сделать, это немного улучшить качество игры – индивидуально и коллективно, чтобы доставить «Дортмунду» проблемы. Я не говорю, что это будет легко.

Но если парижане приложат все усилия, я не вижу, как «Дортмунд» сможет пройти в финал», – сказал бывший игрок сборной Франции, «Арсенала» и «ПСЖ» Эммануэль Пети.

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14 комментариев
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Уже вижу, как Дортмунд насаживает их на контры
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Если дортмундчане приложат все усилия, не вижу как ПСЖ сможет проползти в финал.
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Дортмунд, схватите их за вшивый гребень😆
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салам алейкум всем вам добрый вечер пацаны. В общем псж забьёт первым, Дортмунд пройдёт в финал
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Пети: Судья должен схватить Дортмунд за горло
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На кураже Дортмунд может и лч взять... Эх, было бы классно, перед уходом Ройса.
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Шла 25-я минута — вцепления не случилось. Боруссия выглядит острее к тому же.
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Ответ Растиньяк
Уже вижу, как Дортмунд насаживает их на контры
👍👍👍
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Ответ Растиньяк
Уже вижу, как Дортмунд насаживает их на контры
очень хотелось бы это увидеть 👌
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Ответ Александр Кудрявцев
Вспомнил матч Спартак Реал 98 года. Так же Реал хорохорился ну и схлопотал 4:2 по двум играм
Вообще-то Реал прошёл один хрен в 1/4, а где были твои КБ? И в 1/4, Реал грохнуло Динамо (К). Причём без шансов для Реала. Вот это достойный показатель. Не то, что 2 бесполезные победы КБ на групповом этапе.😂
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Ответ Vladzislav Zhurkevich
На кураже Дортмунд может и лч взять... Эх, было бы классно, перед уходом Ройса.
Главное не сглазить!
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