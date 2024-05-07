«Барселона» надеется, что Энрике не станет продлевать контракт с «ПСЖ». Тренер нравится Деку

Теги ПСЖ Барселона Деку лига 1 Франция Ла Лига Луис Энрике Футбол

«Барселона» хочет, чтобы Луис Энрике вернулся.

По сведениям Diario Sport, каталонцы надеются, что главный тренер «ПСЖ» не будет продлевать действующий контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

«Блауграна» хотела бы иметь возможность обратиться к своему бывшему сотруднику в обозримом будущем. Энрике нравится спортивному директору Деку.

В текущем сезоне парижане под руководством 53-летнего специалиста имеют возможность выиграть четыре трофея.

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15 комментариев
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Энрике хитрый лис. Он не пойдет на самоубийство)
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Что вообще происходит с руководством Барселоны?? Да придите в себя ,в конце концов! Хватит чтобы над великой Барселоной смеялись.
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Осталось часа полтора подождать и Энрике в Барселоне
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А смысл Энрике менять богатый клуб на бледную тень того клуба, где он был?
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Будет смешно, если Хави всей деревней уговорили остаться и потом уволят🤣
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Они же подтвердили, что Хави остается. Что там творится?)
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Лесом Энрике, как и Деку с Хави. Дайте команде сезон воздухом подышать, а последним двоим бы спесь сбить - до**я самоуверенные и важные с чего-то.
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Написано же не продлевать в 2025 году. Значит расчет на следующий год
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Они все время на что то надеются
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Забыли как уходил Энрике? Он туда не ногой, он поседел, сколько на него вылили всего. Зачем это нужно нормальному человеку? Замените никто из тренеров не хочет вернуться в Барселону настолько гнилая токсичная атмосфера создана для тренера. Вот в реал все из тренеров хотели бы вернуться,в барсу тот же Пеп ни ногой, Месси и не подумал Дане остаться в системе клуба. Там гнобят унижают и ее уважают человеческое достоинство, зачем это нужно человеку получившему больше денег и клуб что сильнее по составу и комфортнее в работе? И без соперников внутри чемпионата типа Реала?
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