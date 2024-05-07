«Барселона» надеется, что Энрике не станет продлевать контракт с «ПСЖ». Тренер нравится Деку

«Барселона» хочет, чтобы Луис Энрике вернулся.

По сведениям Diario Sport, каталонцы надеются, что главный тренер « » не будет продлевать действующий контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

«Блауграна» хотела бы иметь возможность обратиться к своему бывшему сотруднику в обозримом будущем. Энрике нравится спортивному директору .

В текущем сезоне парижане под руководством 53-летнего специалиста имеют возможность выиграть четыре трофея.