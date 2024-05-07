«Барселона» надеется, что Энрике не станет продлевать контракт с «ПСЖ». Тренер нравится Деку
«Барселона» хочет, чтобы Луис Энрике вернулся.
По сведениям Diario Sport, каталонцы надеются, что главный тренер «ПСЖ» не будет продлевать действующий контракт, рассчитанный до лета 2025 года.
«Блауграна» хотела бы иметь возможность обратиться к своему бывшему сотруднику в обозримом будущем. Энрике нравится спортивному директору Деку.
В текущем сезоне парижане под руководством 53-летнего специалиста имеют возможность выиграть четыре трофея.