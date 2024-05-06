Энрике о том, посчитает ли провалом вылет из ЛЧ: «Очень испанский вопрос. Всегда видите негатив»
Луис Энрике ответил, как отнесется к возможному поражению в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» завтра проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:1 – первая игра).
– Посчитаете ли вы вылет [из турнира] провалом? – вопрос от испанского шоу El Chiringuito.
– Это очень испанский вопрос. Вы всегда видите негатив.
Жизнь продолжается. Солнце взойдет, а когда в Париже солнце, это всегда чудесно.
Как спортсмены мы поаплодируем сопернику, даже если он этого не заслуживает.
Мы поздравим соперника, и даже если будет подавлены, с гордостью скажем: «Мы вернемся и сделаем это снова в следующем сезоне», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.