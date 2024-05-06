Энрике о том, посчитает ли провалом вылет из ЛЧ: «Очень испанский вопрос. Всегда видите негатив»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике ответил, как отнесется к возможному поражению в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» завтра проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:1 – первая игра).

– Посчитаете ли вы вылет [из турнира] провалом? – вопрос от испанского шоу El Chiringuito.

– Это очень испанский вопрос. Вы всегда видите негатив.

Жизнь продолжается. Солнце взойдет, а когда в Париже солнце, это всегда чудесно. 

Как спортсмены мы поаплодируем сопернику, даже если он этого не заслуживает.

Мы поздравим соперника, и даже если будет подавлены, с гордостью скажем: «Мы вернемся и сделаем это снова в следующем сезоне», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

9 комментариев
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Посчитаете ли вы вылет кознями англо-саксов?
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Очень достойный ответ.
+8
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+4
в конечном счете из ЛЧ вылетают все, кроме 2 клубов. Но это не означает, что все провалились
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Ответ prosto D.
Что плохого в поражении? Сплошной позитив! Вернёмся через год и снова вылетим! (сарказм)
получается, сезон проваливают все, кро е одного победителя?
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