Энрике о «ПСЖ»: «Я хочу, чтобы нападающие касались мяча в опасных зонах, а не в центре поля. Но они должны помогать в обороне»

Луис Энрике хочет, чтобы атакующие игроки «ПСЖ» отрабатывали в обороне.

Завтра парижане встретятся с дортмундской «Боруссией» в ответном матче полуфинала чемпионов. Первая игра закончилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

Главный тренер « » ответил на вопрос о том, как предоставить больше возможностей для взятия ворот.

«У нас общая цель, поэтому мы всегда стараемся получать мяч на своей половине, чтобы наилучшим образом доставлять его нападающим. Поскольку это команда, мы также просим нападающих обороняться.

Мы все – команда, и каждый играет свою роль. Футболисты атаки должны помогать в обороне. Наши защитники должны помогать нам продвигать мяч вперед.

Все очень просто. Каждый матч отличается от другого, все зависит от того, где будут свободные зоны. Иногда они между линиями, в других случаях соперник закрывается, и приходится нагружать фланги.

Наша цель в том, чтобы наши лучшие игроки играли с мячом – чем больше, тем лучше. Я не хочу, чтобы нападающий получал мяч в центре поля, я хочу, чтобы нападающий касался мяча в опасных зонах, а это сложно.

Я знаю, что вы очень хотите поговорить о Килиане, и я привык говорить о нем. Наша цель – находить наших лучших игроков передачами. Очевидно, что наши соперники не оставят их одних в штрафной площади», – сказал .