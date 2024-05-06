Энрике о «ПСЖ»: «Я хочу, чтобы нападающие касались мяча в опасных зонах, а не в центре поля. Но они должны помогать в обороне»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике хочет, чтобы атакующие игроки «ПСЖ» отрабатывали в обороне.

Завтра парижане встретятся с дортмундской «Боруссией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

Главный тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о том, как предоставить Килиану Мбаппе больше возможностей для взятия ворот.

«У нас общая цель, поэтому мы всегда стараемся получать мяч на своей половине, чтобы наилучшим образом доставлять его нападающим. Поскольку это команда, мы также просим нападающих обороняться. 

Мы все – команда, и каждый играет свою роль. Футболисты атаки должны помогать в обороне. Наши защитники должны помогать нам продвигать мяч вперед.

Все очень просто. Каждый матч отличается от другого, все зависит от того, где будут свободные зоны. Иногда они между линиями, в других случаях соперник закрывается, и приходится нагружать фланги.

Наша цель в том, чтобы наши лучшие игроки играли с мячом – чем больше, тем лучше. Я не хочу, чтобы нападающий получал мяч в центре поля, я хочу, чтобы нападающий касался мяча в опасных зонах, а это сложно.

Я знаю, что вы очень хотите поговорить о Килиане, и я привык говорить о нем. Наша цель – находить наших лучших игроков передачами. Очевидно, что наши соперники не оставят их одних в штрафной площади», – сказал Энрике

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7 комментариев
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А теперь заставь Мбаппе пахать в обороне
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А теперь заставь Мбаппе пахать в обороне
А он и не должен пахать в обороне . Он из такого типо игроков как Месси , Роналду , Неймар . Он компенсирует это голами и голевыми действиями
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Ответ Traxyla
А он и не должен пахать в обороне . Он из такого типо игроков как Месси , Роналду , Неймар . Он компенсирует это голами и голевыми действиями
а потом люди удивляются, почему прессинг не работает и отдельные игроки получают много свободы
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Всю тактику раскрыл.
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Поэтому будут касаться не в центре, а у своей штрафной.
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Не хочешь, чтобы нападающий касался мяча в центре поля - не пропускай.
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Ответ Traxyla
А он и не должен пахать в обороне . Он из такого типо игроков как Месси , Роналду , Неймар . Он компенсирует это голами и голевыми действиями
Может и так, но порой смотришь на позиционную оборону ПСЖ и волей не волей всё равно критикуешь Мбаппе за это
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