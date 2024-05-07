Лисандро намерен сыграть в финале Кубка Англии и надеется выйти в ближайших матчах АПЛ, в идеале – уже против «Арсенала»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес в ближайшее время вернется в состав «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, защитник должен полностью восстановиться к финалу Кубка Англии. Он надеется получить какое-то игровое время и в заключительных матчах чемпионата Англии, в идеале – уже против «Арсенала» в ближайшее воскресенье.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 9 матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Вообще бессмысленно. Лучше потихоньку подготовить себя к следующему сезону
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Лисандро Лопез из Лиона
помните?)
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Тен Хаг любит выпускать не до конца здоровых футболистов в основе, а потом хвалить их за мужество, за характер. Так было и с самим Лисандро. Так было с Вараном. Так было в прошлой игре с Эвансом. Утром старичок не прошел фитнес тест перед игрой, но тренер его поставил. Теперь то и бороться уже не за что в чемпионате, надеюсь хватит ума не выпускать Лисандро так рано. И надеюсь, что тренеру подскажут, что иногда лучше ставить профильных игроков из молодежной команды U-21 или даже U-18, чем ставить не до конца здоровых игроков основной обоймы.
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На оставшиеся игры чемпионата можно и поберечь, а давать лишь немного времени, чтобы форму набирал, чтобы на финал КА был готовым, уж там такой боец явно лишним не будет
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