Лисандро намерен сыграть в финале Кубка Англии и надеется выйти в ближайших матчах АПЛ, в идеале – уже против «Арсенала»
Лисандро Мартинес в ближайшее время вернется в состав «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Mail, защитник должен полностью восстановиться к финалу Кубка Англии. Он надеется получить какое-то игровое время и в заключительных матчах чемпионата Англии, в идеале – уже против «Арсенала» в ближайшее воскресенье.
В текущем сезоне аргентинец принял участие в 9 матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
помните?)