Лисандро намерен сыграть в финале Кубка Англии и надеется выйти в ближайших матчах АПЛ, в идеале – уже против «Арсенала»

Лисандро Мартинес в ближайшее время вернется в состав «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, защитник должен полностью восстановиться к финалу Кубка Англии. Он надеется получить какое-то игровое время и в заключительных матчах чемпионата Англии, в идеале – уже против « » в ближайшее воскресенье.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 9 матчах . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.