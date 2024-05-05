Магуайр пропустит три недели из-за мышечной травмы. У «МЮ» ни одного здорового центрального защитника

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Джонни Эванс Рафаэль Варан Харри Магуайр Люк Шоу Виктор Линделеф Лисандро Мартинес Тирелл Маласиа Вилли Камбвала Футбол

Харри Магуайр получил травму.

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Англичанин получил мышечную травму и пропустит примерно три недели.

Магуайр – шестой центральный защитник «МЮ», выбывший из-за травмы, и восьмой в целом. Различные повреждения есть у Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса, Виктора Линделефа, Вилли Камбвала, Люка Шоу и Тирелла Маласии.

Таким образом, в команде нет ни одного полностью готового центрального защитника.

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16 комментариев
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Список здоровых центральных защитников МЮ:
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Это фиаско, братаны. Тут может получиться так что они забьют сколько захотят, а МЮ сколько сможет.
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Ответ Андрей Новосёлов
и кто против кристалл села будет в цз играть
Каземиро и Амрабат😂
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и кто против кристалл села будет в цз играть
+3
0
+3
такую форму набрал, как так
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-1
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Ответ YerkinMD
Каземиро и Амрабат😂
думаю, скорее Каземиро и Мактоминей
а, у Мактоминея тоже травма
Эванс вроде вернулся к тренировкам, но это неточно
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Просто что за нескончаемый ###### в этом сезоне с травмами 🤬
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Один всё же есть. тен Хаг был как раз цз.
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Да уж, теперь даже помечтать о какой-то случайной победе в финале не приходится, дичь полнейшая
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Выпускай выпусников
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Ответ Александр Самбур
разгоняйте на h всю санчасть!!!
Она вроде как и была разогнана перед сезоном. Или это у Челси было?
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Ответ No Name
Просто что за нескончаемый ###### в этом сезоне с травмами 🤬
Постоянно так будет, пол состава МЮ хронические травматы.
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