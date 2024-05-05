Магуайр пропустит три недели из-за мышечной травмы. У «МЮ» ни одного здорового центрального защитника
Харри Магуайр получил травму.
Об этом сообщила пресс-служба клуба. Англичанин получил мышечную травму и пропустит примерно три недели.
Магуайр – шестой центральный защитник «МЮ», выбывший из-за травмы, и восьмой в целом. Различные повреждения есть у Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса, Виктора Линделефа, Вилли Камбвала, Люка Шоу и Тирелла Маласии.
Таким образом, в команде нет ни одного полностью готового центрального защитника.
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а, у Мактоминея тоже травма
Эванс вроде вернулся к тренировкам, но это неточно