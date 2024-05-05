Магуайр пропустит три недели из-за мышечной травмы. У «МЮ» ни одного здорового центрального защитника

Харри Магуайр получил травму.

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Англичанин получил мышечную травму и пропустит примерно три недели.

Магуайр – шестой центральный защитник « », выбывший из-за травмы, и восьмой в целом. Различные повреждения есть у Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса, Виктора Линделефа, Вилли Камбвала, Люка Шоу и Тирелла Маласии.

Таким образом, в команде нет ни одного полностью готового центрального защитника.