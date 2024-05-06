Роберт Левандовски: «Мбаппе – пример личности, он умен как игрок и как человек. Он дает понять молодым, что важен не только футбол»

Роберт Левандовски оценил качества Килиана Мбаппе.

«Если сравнивать Килиана с другими игроками, то понимаешь, что он говорит на другом языке. Он дает понять молодым игрокам, что футбол – это не единственное, что важно.

Он также является примером личности, показывая, что важно не только футбольное поле, но и то, что у тебя в голове. Он очень умный парень, у которого очень четкое представление о том, что и как он хочет делать.

Путь, по которому он идет, понятен. Он умен не только как игрок, но и как человек. Я почувствовал это, когда впервые увидел его несколько лет назад. Это произвело на меня впечатление.

С Килианом можно говорить о многом. Пообщавшись с ним, понимаешь, что он очень серьезный человек», – сказал нападающий «Барселоны».