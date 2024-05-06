Роберт Левандовски: «Мбаппе – пример личности, он умен как игрок и как человек. Он дает понять молодым, что важен не только футбол»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Футбол

Роберт Левандовски оценил качества Килиана Мбаппе.

«Если сравнивать Килиана с другими игроками, то понимаешь, что он говорит на другом языке. Он дает понять молодым игрокам, что футбол – это не единственное, что важно.

Он также является примером личности, показывая, что важно не только футбольное поле, но и то, что у тебя в голове. Он очень умный парень, у которого очень четкое представление о том, что и как он хочет делать.

Путь, по которому он идет, понятен. Он умен не только как игрок, но и как человек. Я почувствовал это, когда впервые увидел его несколько лет назад. Это произвело на меня впечатление.

С Килианом можно говорить о многом. Пообщавшись с ним, понимаешь, что он очень серьезный человек», – сказал нападающий «Барселоны».

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7 комментариев
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Ответ Yobo
Это он точно о Мбаппе ? Будто совершенно другого человека описал 😄 Перес с Мбаппе тоже когда первый раз пообщался подумал что он серьезный человек, потом оказалось что не очень...
Он с мамой умён,ведь важен не только футбол, но и сколько бабла тебе за него отсыпят)))
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Он дает понять молодым игрокам, что футбол – это не единственное, что важно.- Еще важнее деньги, зона комфорта, отсутствие давления за результат, лидерство без конкуренции. В общем, все как у меня в Барсе-добавил Левандовски.
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Даёт понять, что помимо футбола есть деньги))) лол
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Надеюсь бочка продлит контракт с легендой левой на 50 лет
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