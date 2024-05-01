Ферран разозлился на Левандовского и ушел в подтрибунку сразу после свистка в матче с «Валенсией». Он хотел пробить штрафной, с которого Роберт сделал хет-трик
Ферран Торрес разозлился, не получив возможности пробить штрафной «Валенсии».
В пятницу «Барселона» принимала «Валенсию» (4:2) в матче 33-го тура Ла Лиги.
На 94-й минуте игры нападающий Роберт Левандовски со штрафного забил четвертый гол «каталонцев», обеспечивший ему хет-трик.
Выполнить штрафной удар хотел не только поляк, но и полузащитник Ферран Торрес. Когда Левандовски не дал ему мяч, испанец очень разозлился. Он ушел в подтрибунное помещение сразу после финального свистка, не оставшись, чтобы поблагодарить болельщиков на трибунах.
В текущем сезоне Торрес принял участие в 25 матчах Ла Лиги, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна здесь.
Напомним, в сентябре прошлого года Ферран Торрес забил первый гол «Барселоны» со штрафного после гола Лионеля Месси в мае 2021 года.
Голы Левандовского принесли «Барселоне» 17 очков в Ла Лиге – больше всех. Беллингем заработал 14 баллов