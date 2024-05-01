Ферран разозлился на Левандовского и ушел в подтрибунку сразу после свистка в матче с «Валенсией». Он хотел пробить штрафной, с которого Роберт сделал хет-трик

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Роберт Левандовски Ферран Торрес Футбол

Ферран Торрес разозлился, не получив возможности пробить штрафной «Валенсии».

В пятницу «Барселона» принимала «Валенсию» (4:2) в матче 33-го тура Ла Лиги.

На 94-й минуте игры нападающий Роберт Левандовски со штрафного забил четвертый гол «каталонцев», обеспечивший ему хет-трик.

Выполнить штрафной удар хотел не только поляк, но и полузащитник Ферран Торрес. Когда Левандовски не дал ему мяч, испанец очень разозлился. Он ушел в подтрибунное помещение сразу после финального свистка, не оставшись, чтобы поблагодарить болельщиков на трибунах.

В текущем сезоне Торрес принял участие в 25 матчах Ла Лиги, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна здесь.

Напомним, в сентябре прошлого года Ферран Торрес забил первый гол «Барселоны» со штрафного после гола Лионеля Месси в мае 2021 года. 

Голы Левандовского принесли «Барселоне» 17 очков в Ла Лиге – больше всех. Беллингем заработал 14 баллов

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22 комментария
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Какие все нежные стали, мама моя
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Странно это. Ладно бы не забил, но когда гол - партнера не за что критиковать, тем более такого опытного. Да и сам Ферран вроде не специалист большой по стандартам.
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Не подходите к ней, она обиделась, она обиделась. И никогда и ни за что не подходите к ней
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Феррана надо продавать, пока он что-то стОит.
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Какая подтрибунка, пусть сразу на Метрополитано идет… чао 👋
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Это дерево не заслуживает бить штрафные
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Ферран 90% мячей со стандартов привычно отправляет к зрителям на трибуны...
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Ну, продавать может стоит и обоих. Один не тянет, второй тянет периодами. Лева не вытягивает весь сезон на уровне, в 35 это невозможно.
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Ответ Iulian Serbul
После ухода Хави и Месси нету в клубе профессионалов забивал с стандартов.Так что Феран пускай учиться бить штрафные на тренировках а потом критику заводить в адрес товарищей.
На тренировках, кстати, что Ферран, что Феликс боги стандартов (судя по видео с тренировок), но в игре чет по воробьям все летит.
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Ответ Rosenbaum
Феррана надо продавать, пока он что-то стОит.
Давно это надо было делать...
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Ответ Rosenbaum
Феррана надо продавать, пока он что-то стОит.
а что он собственно стоит? цена на каталонский дуб (ориоль ромеу) и то выше мне кажется
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Гнать в шею таких единалов из команды:)
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Торес это не футболист даже дубля, сити повезло слить этот неликвид
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После ухода Хави и Месси нету в клубе профессионалов забивал с стандартов.Так что Феран пускай учиться бить штрафные на тренировках а потом критику заводить в адрес товарищей.
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Легенда бчк
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Зато все воробьи были рады!
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Пакуйте в Астон Виллу, срочно! 💯
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Какой тренер, такие и игрочишки.
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понимаю, почему он нигде не задерживается. Токсик
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