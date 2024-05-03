Мостовой о звездах сезона в РПЛ: «Абаскаль вне конкуренции, ха-ха. Лучшие игроки – Вендел и Сантос, а 3-го можно назвать только по итогам чемпионата»

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Александр Мостовой назвал лучших игроков и тренеров текущего сезона Мир РПЛ.

«Лучшие игроки сезона – все фамилии на слуху. В мой список войдут: Вендел, Дуглас Сантос, а вот кто третий – много вариантов. Если «Зенит» станет чемпионом, то надо назвать их игрока, а если «Краснодар» или «Динамо», то в список можно внести Кордобу, но из «Динамо» вряд ли кого-то можно.

Из полузащитников выбрал бы однозначно Вендела и Барриоса. А потом опять в зависимости от итога сезона. Можно включить и Сперцяна.

Говоря про главное открытие РПЛ, сразу же вспоминаю, когда первый раз появился в том «Спартаке» и получил приз лучшему новичку чемпионата. Много появилось молодых, так что одного выбрать трудно.

Назвал бы Ишкова, Салтыкова. Еще Файзуллаева – видно, что парень с головой, правда в физике ему надо прибавить. Понравились Мохеби и Педро. Вообще в каждой команде можно выделить открытие.

В список лучших тренеров сезона точно включил бы Ивича, при котором «Краснодар» впервые был на первом месте. А остальных можно назвать только после окончания сезона.

И, естественно, Абаскаль вне конкуренции, ха-ха», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Главные звезды сезона в Мир РПЛ определяются по итогам всенародного голосования на сайте премии Winline Герои РПЛ.

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14 комментариев
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Абаскаль головного мозга
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Читал интервью Сесара Наваса, он скаут.
Сказал, что не знает кто такой Абаскаль)
Руководство Спартака интересно чем руководствовалось, когда звали человека, который провалился в серии Б, второй швейцарской лиге и пару месяцев потренировал Базель?
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Ответ Nuri Shaw
Абаскаль головного мозга
Ну, он так-то ответил развёрнуто о том, о чем его спросили) Ну ввернул в конце шутку-самосмейку, ну на то он и царь)
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Абаскаля он и на смертном одре вспомнит.
Только уже без "ха-ха".
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Какой же он токсик...
Сам бы хоть что-то сделал в футболе в плане тренерства а не только свои прошлые заслуги выпячивал
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Ответ Jan Paskel
нет, ну это клиника. Помню времена, когда Бубнов был, мягко говоря, очень спорным персонажем. Но Мостовой просто становится настолько омерзительным, что я даже альтернативы ему не припомню. Есть пара кандидатов, но они достинли уже своего потолка, точнее глубины. А Мостовой всё дальше напоминает человека, сидящего на героине - прямо на глазах всё больше квтится вниз.
мне кажется клиника это про тебя,Мостовой вроде уже обьяснял эту ситуацию,грубо говоря его имя используют для генерации этих новостей
Абаскаль ему вообще не уперся
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Ответ Гоша Петров
мне кажется клиника это про тебя,Мостовой вроде уже обьяснял эту ситуацию,грубо говоря его имя используют для генерации этих новостей Абаскаль ему вообще не уперся
Если всем наплевать на Мостового ,если он не говорит Про Спартак - то вопрос, ты серьезно считаешь ,что Мостового кто-то читает?))
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Ответ Гоша Петров
мне кажется клиника это про тебя,Мостовой вроде уже обьяснял эту ситуацию,грубо говоря его имя используют для генерации этих новостей Абаскаль ему вообще не уперся
чего ж он тогда тот же спортс.ру не подаёт в суд за "генерацию этих новостей", или спорт24 и всех остальных?

ПС. Прошёл по хэштэгу Мостовой, да эту ересь он несёт 10 разным порталам и людям, Ты хочешь сказвть условный СЭ выдумывает его слова постоянные про Абаскаля?
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Звезда сезона это Царь Александр Мостовой и его переобувания в прыжке.
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У царя разум помутился на Абаскале и Ивиче(странно что в этот раз не сказал , что Ивич лучший потому что в футбол играл и жонглировать умеет)
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