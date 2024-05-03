Мостовой о звездах сезона в РПЛ: «Абаскаль вне конкуренции, ха-ха. Лучшие игроки – Вендел и Сантос, а 3-го можно назвать только по итогам чемпионата»
Александр Мостовой назвал лучших игроков и тренеров текущего сезона Мир РПЛ.
«Лучшие игроки сезона – все фамилии на слуху. В мой список войдут: Вендел, Дуглас Сантос, а вот кто третий – много вариантов. Если «Зенит» станет чемпионом, то надо назвать их игрока, а если «Краснодар» или «Динамо», то в список можно внести Кордобу, но из «Динамо» вряд ли кого-то можно.
Из полузащитников выбрал бы однозначно Вендела и Барриоса. А потом опять в зависимости от итога сезона. Можно включить и Сперцяна.
Говоря про главное открытие РПЛ, сразу же вспоминаю, когда первый раз появился в том «Спартаке» и получил приз лучшему новичку чемпионата. Много появилось молодых, так что одного выбрать трудно.
Назвал бы Ишкова, Салтыкова. Еще Файзуллаева – видно, что парень с головой, правда в физике ему надо прибавить. Понравились Мохеби и Педро. Вообще в каждой команде можно выделить открытие.
В список лучших тренеров сезона точно включил бы Ивича, при котором «Краснодар» впервые был на первом месте. А остальных можно назвать только после окончания сезона.
И, естественно, Абаскаль вне конкуренции, ха-ха», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Главные звезды сезона в Мир РПЛ определяются по итогам всенародного голосования на сайте премии Winline Герои РПЛ.
Сказал, что не знает кто такой Абаскаль)
Руководство Спартака интересно чем руководствовалось, когда звали человека, который провалился в серии Б, второй швейцарской лиге и пару месяцев потренировал Базель?
Только уже без "ха-ха".
Сам бы хоть что-то сделал в футболе в плане тренерства а не только свои прошлые заслуги выпячивал
Абаскаль ему вообще не уперся
ПС. Прошёл по хэштэгу Мостовой, да эту ересь он несёт 10 разным порталам и людям, Ты хочешь сказвть условный СЭ выдумывает его слова постоянные про Абаскаля?