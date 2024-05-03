Мостовой о звездах сезона в РПЛ: «Абаскаль вне конкуренции, ха-ха. Лучшие игроки – Вендел и Сантос, а 3-го можно назвать только по итогам чемпионата»

Александр Мостовой назвал лучших игроков и тренеров текущего сезона Мир РПЛ.

«Лучшие игроки сезона – все фамилии на слуху. В мой список войдут: Вендел, , а вот кто третий – много вариантов. Если « » станет чемпионом, то надо назвать их игрока, а если «Краснодар» или « », то в список можно внести Кордобу, но из «Динамо» вряд ли кого-то можно.

Из полузащитников выбрал бы однозначно и . А потом опять в зависимости от итога сезона. Можно включить и Сперцяна.

Говоря про главное открытие РПЛ, сразу же вспоминаю, когда первый раз появился в том «Спартаке» и получил приз лучшему новичку чемпионата. Много появилось молодых, так что одного выбрать трудно.

Назвал бы Ишкова, Салтыкова. Еще Файзуллаева – видно, что парень с головой, правда в физике ему надо прибавить. Понравились Мохеби и Педро. Вообще в каждой команде можно выделить открытие.

В список лучших тренеров сезона точно включил бы Ивича, при котором «Краснодар» впервые был на первом месте. А остальных можно назвать только после окончания сезона.

И, естественно, Абаскаль вне конкуренции, ха-ха», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Главные звезды сезона в Мир РПЛ определяются по итогам всенародного голосования на сайте премии Winline Герои РПЛ.