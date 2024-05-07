Диего Лопес: «Есть заслуга Моуринью в победах «Реала» в ЛЧ. Он восстановил дух клуба, который долго не проявлялся в Европе»

Теги Жозе Моуринью Диего Лопес Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Диего Лопес считает, что в успехах «Реала» важную роль сыграл Жозе Моуриньо.

Португалец возглавлял мадридский клуб в 2010-2013 годах. 

«Реал» в первом матче показал, что превосходит «Баварию», и при прочих равных должны комфортно выиграть второй матч.

Я вижу, что эта команда выиграет 15-й титул [Лиги чемпионов]. «ПСЖ» видится вторым финалистом, но в матче с «Барсой» они мне совсем не понравились.

В победах «Реала» в Лиге чемпионов есть доля [заслуги] Моуринью. Моуриньо привнес иной дух в очень трудное для «Реала» время. Он восстановил характерный для клуба дух, который не проявлялся в Европе в течение многих лет», – сказал бывший вратарь «Реала» Диего Лопес.

Анчелотти о своей философии: «Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
про йозе марино - 100% прав)
до последнего хотел,чтоб он оставался тренером,но во оно как все сложилось))
+9
-2
+7
Класико при Моуринью и Гвардиолы это были самые огненные матчи,мы увидели дриблинг Арбелоа при Жозе и конечно же супер молниеносные контратаки
+4
-2
+2
Я со всеми переругался за аналогичные слова
+5
-3
+2
Безусловно. Это никто не отрицает, тот Мадрид Жозе был монструозен, вернул команда в пантеон лучших европейских команд и заложил фундамент для будущих побед. За это болельщики Мадрида всегда будут благодарны Жозе.
+4
-2
+2
Под руководством Моуриньо, Мадрид наконец-то положил конец гегемонии Барселоны.
- Hala Madrid 🤍💜
+2
-1
+1
Точно такая же притянутая за уши чепуха, как мясные находят роль багажа Аленичева в победе Спартака в РПЛ в 2017.
+2
-2
0
Ответ Talgat Ergeshov
про йозе марино - 100% прав) до последнего хотел,чтоб он оставался тренером,но во оно как все сложилось))
Чтобы он в 2013 оставался тренером? Это после отставания от Барсы, которой руководил умирающий от рака Виланова, на 15 очков? После вылета от школьников Дортмунда из ЛЧ? А также после закулисных конфликтов в раздевалке, включая Касильяса?

Либо это проявления мазохизма, либо незнание обстановки в европейском футболе на 2013 год. Тогда у Маура традиционно произошёл синдром третьего сезона (как в Челси в 2006-2007 и потом уже в Челси 2015-16), по сравнению в предыдущим успешным сезоном результаты просели, вроде как должна была быть всем понятна необходимость обновления на тренерском мостике.
+1
-1
0
Ответ Diamond van Kiessling
Чтобы он в 2013 оставался тренером? Это после отставания от Барсы, которой руководил умирающий от рака Виланова, на 15 очков? После вылета от школьников Дортмунда из ЛЧ? А также после закулисных конфликтов в раздевалке, включая Касильяса? Либо это проявления мазохизма, либо незнание обстановки в европейском футболе на 2013 год. Тогда у Маура традиционно произошёл синдром третьего сезона (как в Челси в 2006-2007 и потом уже в Челси 2015-16), по сравнению в предыдущим успешным сезоном результаты просели, вроде как должна была быть всем понятна необходимость обновления на тренерском мостике.
Тито Виланова был очень талантлив , об этом говорил сам Пеп когда первый был еще с нами , а интриги с Касильясом , так был кто-то кто сливал информацию журналистам , а те инфу продавали . Моур понимал что кто-то кто встречается с журналисткой мог бы так поступить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий