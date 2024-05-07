Диего Лопес: «Есть заслуга Моуринью в победах «Реала» в ЛЧ. Он восстановил дух клуба, который долго не проявлялся в Европе»

Диего Лопес считает, что в успехах «Реала» важную роль сыграл Жозе Моуриньо.

Португалец возглавлял мадридский клуб в 2010-2013 годах.

«Реал» в первом матче показал, что превосходит «Баварию», и при прочих равных должны комфортно выиграть второй матч.

Я вижу, что эта команда выиграет 15-й титул [ чемпионов]. «ПСЖ» видится вторым финалистом, но в матче с «Барсой» они мне совсем не понравились.

В победах «Реала» в Лиге чемпионов есть доля [заслуги] Моуринью. Моуриньо привнес иной дух в очень трудное для «Реала» время. Он восстановил характерный для клуба дух, который не проявлялся в Европе в течение многих лет», – сказал бывший вратарь « » .

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