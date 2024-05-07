Диего Лопес: «Есть заслуга Моуринью в победах «Реала» в ЛЧ. Он восстановил дух клуба, который долго не проявлялся в Европе»
Диего Лопес считает, что в успехах «Реала» важную роль сыграл Жозе Моуриньо.
Португалец возглавлял мадридский клуб в 2010-2013 годах.
«Реал» в первом матче показал, что превосходит «Баварию», и при прочих равных должны комфортно выиграть второй матч.
Я вижу, что эта команда выиграет 15-й титул [Лиги чемпионов]. «ПСЖ» видится вторым финалистом, но в матче с «Барсой» они мне совсем не понравились.
В победах «Реала» в Лиге чемпионов есть доля [заслуги] Моуринью. Моуриньо привнес иной дух в очень трудное для «Реала» время. Он восстановил характерный для клуба дух, который не проявлялся в Европе в течение многих лет», – сказал бывший вратарь «Реала» Диего Лопес.
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до последнего хотел,чтоб он оставался тренером,но во оно как все сложилось))
- Hala Madrid 🤍💜
Либо это проявления мазохизма, либо незнание обстановки в европейском футболе на 2013 год. Тогда у Маура традиционно произошёл синдром третьего сезона (как в Челси в 2006-2007 и потом уже в Челси 2015-16), по сравнению в предыдущим успешным сезоном результаты просели, вроде как должна была быть всем понятна необходимость обновления на тренерском мостике.