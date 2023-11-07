44-летнего фаната на 3 года отстранили от футбола за оскорбление Сона на расовой почве, он будет сдавать паспорт во время матчей сборной Англии. АПЛ поддержала приговор

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия дисквалификации болельщики Тоттенхэм Кристал Пэлас Сон Хын Мин Селхерст Парк дискриминация Футбол

Болельщику запретили посещать матчи за расизм в адрес Сон Хын Мина.

Инцидент произошел 6 мая во время выездного матча «Тоттенхэма» против «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Один из болельщиков что-то кричал, указывая на Сон Хын Мина и жестикулируя, когда полузащитник уходил на замену на 89-й минуте игры. Сон Хын Мин в разговоре с полицией сообщил, что «ничего не сделал, чтобы стать объектом расистского и дискриминационного поведения».

Королевская прокурорская служба Великобритании сообщила, что 44-летний Роберт Гарланд, признанный виновным в расистском поведении, отстранен от посещения футбольных матчей на три года. Также нарушитель будет вынужден сдавать паспорт во время матчей сборной.

Кроме того, болельщика обязали выплатить штраф в размере 1384 фунтов и приговорили к 60 часам общественных работ.

АПЛ выпустила заявление, в котором поддержала решение прокуратуры.

«Крайне важно, чтобы виновные в дискриминационном поведении привлекались к ответственности. Это наказание дает четкий сигнал о том, что меры будут приняты и наступят последствия. Расизму нет места ни в футболе, ни где-либо еще в обществе. Если вы заметили дискриминацию любого рода, сообщите об этом», – говорится в заявлении лиги.

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Кроме того, болельщика обязали выплатить штраф в размере 1488 фунтов
+11
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bdfy dcfff
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
что тебе не нравиться ?) то что наказали не умного человека, который в 2023 году оскорбляет другого человека ???
+7
-3
+4
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Buzya
Ответ Jesse Boy
нехилое наказание ЗА СЛОВА. скоро уголовкой будет, в отличные времена живём!!
ну ваще правильно. кретины должны наказываться.
+4
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градус ненависти
Смешно, учитывая то что Кристал Пэлас - самая негритянская команда АПЛ, вдобавок представляющая полностью мигрантский район, где практически нет белых
+3
0
+3
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Уся Ваткин
не сона, а сна
+3
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Ростов-на-Дону
А если этот фанат будет отдыхать в день матча сборной в Крыму, как он сдаст в этот день свой паспорт?!
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Tollie
прочитал как "отстрапонили".

впрочем, скоро так и будет на западе...
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