44-летнего фаната на 3 года отстранили от футбола за оскорбление Сона на расовой почве, он будет сдавать паспорт во время матчей сборной Англии. АПЛ поддержала приговор

Болельщику запретили посещать матчи за расизм в адрес Сон Хын Мина.

Инцидент произошел 6 мая во время выездного матча « » против « » в чемпионате Англии. Один из болельщиков что-то кричал, указывая на и жестикулируя, когда полузащитник уходил на замену на 89-й минуте игры. Сон Хын Мин в разговоре с полицией сообщил, что «ничего не сделал, чтобы стать объектом расистского и дискриминационного поведения».

Королевская прокурорская служба Великобритании сообщила, что 44-летний Роберт Гарланд, признанный виновным в расистском поведении, отстранен от посещения футбольных матчей на три года. Также нарушитель будет вынужден сдавать паспорт во время матчей сборной.

Кроме того, болельщика обязали выплатить штраф в размере 1384 фунтов и приговорили к 60 часам общественных работ.

выпустила заявление, в котором поддержала решение прокуратуры.

«Крайне важно, чтобы виновные в дискриминационном поведении привлекались к ответственности. Это наказание дает четкий сигнал о том, что меры будут приняты и наступят последствия. Расизму нет места ни в футболе, ни где-либо еще в обществе. Если вы заметили дискриминацию любого рода, сообщите об этом», – говорится в заявлении лиги.

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