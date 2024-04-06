«Локомотив» лидирует в Мир РПЛ по игровому времени футболистов младше 21 года. «Зенит» – 14-й

«Локомотив» чаще других клубов Мир РПЛ дает играть молодым футболистам.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, за последний год футболисты железнодорожников в возрасте до 21 года провели на поле 14,5% времени.

Полный список выглядит так:

1. « » – 14,5%.

2. « » – 14%.

3. «Ростов» – 12,5%.

4. « » – 11,5%.

5. « » – 9,3%.

6. – 7,8%.

7. «Рубин» – 5,8%.

8-9. «Оренбург» и «Сочи» – по 5,6%.

10. «Спартак» – 5,3%.

11. «Пари НН» – 5,2%.

12-13. «Балтика» и «Урал» – по 4,4%.

14. «Зенит» – 3,6%.

15. «Ахмат» – 0,5%.

16. «Факел» – 0,3%.