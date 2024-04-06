«Локомотив» лидирует в Мир РПЛ по игровому времени футболистов младше 21 года. «Зенит» – 14-й

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«Локомотив» чаще других клубов Мир РПЛ дает играть молодым футболистам.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, за последний год футболисты железнодорожников в возрасте до 21 года провели на поле 14,5% времени.

Полный список выглядит так:

1. «Локомотив» – 14,5%.

2. «Крылья Советов» – 14%.

3. «Ростов» – 12,5%.

4. «Динамо» – 11,5%.

5. «Краснодар» – 9,3%.

6. ЦСКА – 7,8%.

7. «Рубин» – 5,8%.

8-9. «Оренбург» и «Сочи» – по 5,6%.

10. «Спартак» – 5,3%.

11. «Пари НН» – 5,2%.

12-13. «Балтика» и «Урал» – по 4,4%.

14. «Зенит» – 3,6%.

15. «Ахмат» – 0,5%.

16. «Факел» – 0,3%.

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5 комментариев
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Ответ Анри Карлайл
А в Факеле там что? Заводчане после работы играют?
Так у них из молодняка реально только молдаванин Моцпан 22-летний играет. Из категории до 21 года на поле выходил, насколько понимаю, только 19-летний Абдулла Багамаев, да и то за весь сезон провел 50 минут всего.
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Все логично, из кубка вылетели, в чемпионате середняк, да и тренер непонятный....
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А в Факеле там что? Заводчане после работы играют?
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Ответ Анри Карлайл
А в Факеле там что? Заводчане после работы играют?
Заводчане и Аппаев, да))
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у всех своя стратегия... Локо молодежь натаскивает, питерцы постарше покупают... все довольны
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