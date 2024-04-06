«Локомотив» лидирует в Мир РПЛ по игровому времени футболистов младше 21 года. «Зенит» – 14-й
«Локомотив» чаще других клубов Мир РПЛ дает играть молодым футболистам.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, за последний год футболисты железнодорожников в возрасте до 21 года провели на поле 14,5% времени.
Полный список выглядит так:
1. «Локомотив» – 14,5%.
2. «Крылья Советов» – 14%.
3. «Ростов» – 12,5%.
4. «Динамо» – 11,5%.
5. «Краснодар» – 9,3%.
6. ЦСКА – 7,8%.
7. «Рубин» – 5,8%.
8-9. «Оренбург» и «Сочи» – по 5,6%.
10. «Спартак» – 5,3%.
11. «Пари НН» – 5,2%.
12-13. «Балтика» и «Урал» – по 4,4%.
14. «Зенит» – 3,6%.
15. «Ахмат» – 0,5%.
16. «Факел» – 0,3%.