«Барселона» третья в топ-лигах по использованию игроков младше 21 года. «МЮ» – 11-й, «Бавария» – 16-я
«Барселона» входит в число лидеров топ-лиг по использованию молодых футболистов.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, с 3 апреля 2023 года по 2 апреля 2024 года 22% игрового времени в «блаугране» приходилось на долю футболистов младше 21 года. Это третий результат в сильнейших чемпионатах.
В топ-20 входят:
1. «Страсбур» – 26,8%.
2. «Лион» – 23,2%.
3. «Барселона» – 22%.
4. «Брайтон» – 16,5%.
5. «Валенсия» – 15,6%.
6. «Жирона» – 14,2%.
7. «Лорьян» – 13,2%.
8. «Тулуза» – 13,1%.
9-10. «Метц» и «Лейпциг» – по 12%.
11. «Манчестер Юнайтед» – 11,8%.
12. «Челси» – 11,1%.
13. «Ренн» – 10,7%.
14-15. «Боруссия» Менхенгладбах и «Лилль» – по 10,6%.
16. «Бавария» – 10,1%.
17. «ПСЖ» – 9,9%.
18. «Бернли» – 9%.
19-20. «Аталанта» и «Фрозиноне» – по 8,9%.
Здорово, что поколение талантливое, плюс видно, Хави тренер стоящий, малоопытный, но уже результат есть, смог удержать барсу в кризисный период, реально сердец и душой за клуб. Очень жаль, что уходит, спасибо господину Лапорта за то, что не создаёт условий для хорошей работы, без стресса и не учитывает, какие трансферы действительно нужны.
Сразу видна разница в поколениях администрации
20 лет назад, это был талантливый инноватор, доверяющий молодым тренерам и специалистам, а сейчас лишь один популизм, никакой адекватной программы развития клуба, даже умудрился потерять адекватного спортдира, а сейчас ещё и тренера(