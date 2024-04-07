«Барселона» третья в топ-лигах по использованию игроков младше 21 года. «МЮ» – 11-й, «Бавария» – 16-я

«Барселона» входит в число лидеров топ-лиг по использованию молодых футболистов.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, с 3 апреля 2023 года по 2 апреля 2024 года 22% игрового времени в «блаугране» приходилось на долю футболистов младше 21 года. Это третий результат в сильнейших чемпионатах.

В топ-20 входят:

1. « » – 26,8%.

2. « » – 23,2%.

3. « » – 22%.

4. « » – 16,5%.

5. « » – 15,6%.

6. «Жирона» – 14,2%.

7. «Лорьян» – 13,2%.

8. «Тулуза» – 13,1%.

9-10. «Метц» и «Лейпциг» – по 12%.

11. «Манчестер Юнайтед» – 11,8%.

12. «Челси» – 11,1%.

13. «Ренн» – 10,7%.

14-15. «Боруссия» Менхенгладбах и «Лилль» – по 10,6%.

16. «Бавария» – 10,1%.

17. «ПСЖ» – 9,9%.

18. «Бернли» – 9%.

19-20. «Аталанта» и «Фрозиноне» – по 8,9%.