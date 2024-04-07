«Барселона» третья в топ-лигах по использованию игроков младше 21 года. «МЮ» – 11-й, «Бавария» – 16-я

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«Барселона» входит в число лидеров топ-лиг по использованию молодых футболистов.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, с 3 апреля 2023 года по 2 апреля 2024 года 22% игрового времени в «блаугране» приходилось на долю футболистов младше 21 года. Это третий результат в сильнейших чемпионатах.

В топ-20 входят:

1. «Страсбур» – 26,8%.

2. «Лион» – 23,2%.

3. «Барселона» – 22%.

4. «Брайтон» – 16,5%.

5. «Валенсия» – 15,6%.

6. «Жирона» – 14,2%.

7. «Лорьян» – 13,2%.

8. «Тулуза» – 13,1%.

9-10. «Метц» и «Лейпциг» – по 12%.

11. «Манчестер Юнайтед» – 11,8%.

12. «Челси» – 11,1%.

13. «Ренн» – 10,7%.

14-15. «Боруссия» Менхенгладбах и «Лилль» – по 10,6%.

16. «Бавария» – 10,1%.

17. «ПСЖ» – 9,9%.

18. «Бернли» – 9%.

19-20. «Аталанта» и «Фрозиноне» – по 8,9%.

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23 комментария
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Потому цените Хави, барсоманы. Он неплохой тренер в этот тяжелый период. И в идеале ему бы работать дальше и выводить молодежь на более высокий уровень, пока Барса финансы стабилизирует. Но увы, нездоровые и неадекватные амбиции мешают
+23
-3
+20
И что самое главное эти младенцы дают результат. Кубарси, Ямаль - одни из лучших в команде. Фермин - здорово подменяет игроков старта. Форт - не теряется на фоне остальных. Гави - один из лучших в составе.
+9
-2
+7
был бы Гави здоров, Барса была первой в списке
+7
-2
+5
Ответ Клименко
Потому цените Хави, барсоманы. Он неплохой тренер в этот тяжелый период. И в идеале ему бы работать дальше и выводить молодежь на более высокий уровень, пока Барса финансы стабилизирует. Но увы, нездоровые и неадекватные амбиции мешают
А кто его не ценит ? Только некоторые отбитые фанаты Барсы. Фанатов других клубов брать нет смысла, там иногда до сих пор попаболь от достижений Хави ещё в качестве игрока
+8
-3
+5
Ответ iniesta8
И что самое главное эти младенцы дают результат. Кубарси, Ямаль - одни из лучших в команде. Фермин - здорово подменяет игроков старта. Форт - не теряется на фоне остальных. Гави - один из лучших в составе.
ты подожди, щас иксперты придут и расскажут, что это распиаренные переоцененные поленья
+4
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+3
Не от хорошей жизни такое место.
Здорово, что поколение талантливое, плюс видно, Хави тренер стоящий, малоопытный, но уже результат есть, смог удержать барсу в кризисный период, реально сердец и душой за клуб. Очень жаль, что уходит, спасибо господину Лапорта за то, что не создаёт условий для хорошей работы, без стресса и не учитывает, какие трансферы действительно нужны.
Сразу видна разница в поколениях администрации
20 лет назад, это был талантливый инноватор, доверяющий молодым тренерам и специалистам, а сейчас лишь один популизм, никакой адекватной программы развития клуба, даже умудрился потерять адекватного спортдира, а сейчас ещё и тренера(
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Барселона ставит молодых не потому что они суперигроки, а потому что рычагов не хватает, нет денег на хороших игроков
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Ответ Ivan Ivanych
Барселона ставит молодых не потому что они суперигроки, а потому что рычагов не хватает, нет денег на хороших игроков
дак покупала барса вроде бы хороших игроков, поэтому щас и ищет рычаги
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Ответ Ivan Ivanych
Барселона ставит молодых не потому что они суперигроки, а потому что рычагов не хватает, нет денег на хороших игроков
Всем бы клубам иметь такой молодняк на случай нехватки рычагов
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Ответ Shuller18
Да, такие они и есть. Очередные Куэнки
вооо, первый пошёл. Сейчас остальные из палаты подтянутся, не переживай
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Ответ Никита Давыдкин
ты подожди, щас иксперты придут и расскажут, что это распиаренные переоцененные поленья
Да, такие они и есть. Очередные Куэнки
0
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0
Ответ iniesta8
И что самое главное эти младенцы дают результат. Кубарси, Ямаль - одни из лучших в команде. Фермин - здорово подменяет игроков старта. Форт - не теряется на фоне остальных. Гави - один из лучших в составе.
Просто у молодежи есть потолок, но руководство этого не понимает. Глупо думать, что 18 летние юниоры будут способны здесь и сейчас конкурировать с опытными и взрослыми игроками из Сити и Реала. Хави это понимает и поэтому хочет подписания опытных топов для борьбы с лучшими клубами мира
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Ответ Shuller18
Агенты хорошо ему башляют за это, иначе не объяснить столь массовое появление деревяшек из Ла Масии в составе.
Видел я деревяшек против Наполи. Тогда у Неаполя жестянки ваще
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Ответ XavIniesta2008-2015
Пресса, например
Да пресса это ничтожества. Их работа критиковать людей, которые реально работают и добиваются успеха
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Ответ Клименко
Ну кто то же не ценит, раз Хави психует и сваливает
Пресса, например
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Ответ Клименко
Потому цените Хави, барсоманы. Он неплохой тренер в этот тяжелый период. И в идеале ему бы работать дальше и выводить молодежь на более высокий уровень, пока Барса финансы стабилизирует. Но увы, нездоровые и неадекватные амбиции мешают
Агенты хорошо ему башляют за это, иначе не объяснить столь массовое появление деревяшек из Ла Масии в составе.
0
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Ответ XavIniesta2008-2015
А кто его не ценит ? Только некоторые отбитые фанаты Барсы. Фанатов других клубов брать нет смысла, там иногда до сих пор попаболь от достижений Хави ещё в качестве игрока
Ну кто то же не ценит, раз Хави психует и сваливает
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Игорек первый в мире человек по использованию Регины,но кого этим удивишь??!!
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Нет ни одного участника прошлогоднего полуфинала ЛЧ
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Когда на стадии банкротства, то и используют игроков ламасии.
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ЛаМасия решает 💪🏼 Хави вносит особую лепту,давая возможность молодым
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Итого 8 французских, 4 английских, 3 немецких, 3 испанских, 2 итальянских
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