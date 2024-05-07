В «Ростове» подтвердили уход Песьякова: «Была достигнута договоренность, потом у него личные обстоятельства поменялись. Поблагодарим его и пожелаем удачи»

Спортивный директор «Ростова» подтвердил уход Сергея Песьякова.

«С Сергеем Песьяковым была достигнута договоренность, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро.

Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись – и поменялись.

Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведенные в « », и пожелаем удачи», – сказал Алексей Рыскин и подтвердил, что клуб будет искать нового голкипера.