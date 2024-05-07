В «Ростове» подтвердили уход Песьякова: «Была достигнута договоренность, потом у него личные обстоятельства поменялись. Поблагодарим его и пожелаем удачи»
Спортивный директор «Ростова» подтвердил уход Сергея Песьякова.
«С Сергеем Песьяковым была достигнута договоренность, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро.
Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись – и поменялись.
Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведенные в «Ростове», и пожелаем удачи», – сказал Алексей Рыскин и подтвердил, что клуб будет искать нового голкипера.
Да ещё и сам уходит, несмотря на предложенный контракт?
Ну, всё-таки спасибо за игру, и удачи.