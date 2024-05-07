В «Ростове» подтвердили уход Песьякова: «Была достигнута договоренность, потом у него личные обстоятельства поменялись. Поблагодарим его и пожелаем удачи»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Р-Спорт Алексей Рыскин Футбол

Спортивный директор «Ростова» подтвердил уход Сергея Песьякова.

«С Сергеем Песьяковым была достигнута договоренность, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро.

Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись – и поменялись.

Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведенные в «Ростове», и пожелаем удачи», – сказал Алексей Рыскин и подтвердил, что клуб будет искать нового голкипера.

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31 комментарий
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У него косяки пошли, а не обстоятельства
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Ответ T622222
У него косяки пошли, а не обстоятельства
Косяки его не покидали всю карьеру))
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Урааааааа!
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Охренеть, вроде кажется, что вот только Песьяков в Ростов перешёл, а он там аж целых 7 лет провёл... В прочем, учитывая его уровень игры - удивительно, почему он ещё раньше не ушёл. И зачем он Крыльям - тем более не понятно.
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Ответ T622222
У него косяки пошли, а не обстоятельства
А когда у него не было косяков? Что значит пошли?
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Но ведь Валерка все равно будет вызывать его в сборную, он же получал вызовы не потому что был свой, правда? )
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А мне недавно человек объяснял что Песьяков в порядке...
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С его игрой ногами может и не уйти. Или уйти не туда.
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Ответ IlyaGrain
Видимо крылья дали больше вот и всё 🤷🏻‍♂️
А зачем он Крыльям? Там своих не куда девать.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Будет совсем классно, но в ФНЛ через годок))
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Ответ antibiotik
А мне недавно человек объяснял что Песьяков в порядке...
Лично валера? Он бы рассказал, что и джанаев топ игрок вообщето:)
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Ответ T622222
У него косяки пошли, а не обстоятельства
Скорее задолбался на поезде кататься
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Очень надеюсь, что всё-таки не в Крылья. Не нужно выкидывать бабки на старого и ненадёжного привозчика
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Мы так долго ждали этого момента и наконец он свершился. Осталось теперь избавиться от Медведева и найти столь необходимого нормального вратаря
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Ответ Сельмаш1930
Мы так долго ждали этого момента и наконец он свершился. Осталось теперь избавиться от Медведева и найти столь необходимого нормального вратаря
Да Медведев пусть вторым и будет - обычный вратарь, который может выходить на кубок и в случае травм основного. Он хотя бы адекватен и не привоз.
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Неужели нас покидает этот привозчик?
Да ещё и сам уходит, несмотря на предложенный контракт?
Ну, всё-таки спасибо за игру, и удачи.
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Ответ JaidonGames
А зачем он Крыльям? Там своих не куда девать.
Так то вратари, а это шоумен
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Ответ riverman1980
Но ведь Валерка все равно будет вызывать его в сборную, он же получал вызовы не потому что был свой, правда? )
Увидим) Увидим.
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Ответ artpal
Да Медведев пусть вторым и будет - обычный вратарь, который может выходить на кубок и в случае травм основного. Он хотя бы адекватен и не привоз.
такой же привозила ну и на ленточке намного хуже Песьякова
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
И на кого поменять? есть кандидат?
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Старый мем - «пися у Валеры плохо стоит»
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Фролов уходит , но зачем он нужен то ?
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Насколько я знаю он будет в Химках.
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Всё не нужен стал
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