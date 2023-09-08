Тренер «Сепахана» после 1:4 от «Зенита» заявил, что команда вошла бы в топ-4 РПЛ
Главный тренер иранского «Сепахана» оценил шансы команды в Мир РПЛ.
Иранский клуб проиграл «Зениту» (1:4) в товарищеском матче.
– Какое место занял бы «Сепахан», если бы играл в РПЛ?
– Очень непростой вопрос. Если бы моя команда играла в чемпионате России, я бы по‑другому расставлял игроков и рассматривал другие их сильные качества.
Думаю, моя команда была бы в четверке лучших, – сказал главный тренер «Сепахана» Жозе Мораиш.
В прошлом сезоне «Сепахан» занял второе место в чемпионате Ирана.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
18 комментариев