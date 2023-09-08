Тренер «Сепахана» после 1:4 от «Зенита» заявил, что команда вошла бы в топ-4 РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Сепахан высшая лига Иран Матч ТВ Жозе Мораиш Футбол

Главный тренер иранского «Сепахана» оценил шансы команды в Мир РПЛ.

Иранский клуб проиграл «Зениту» (1:4) в товарищеском матче.

– Какое место занял бы «Сепахан», если бы играл в РПЛ?

– Очень непростой вопрос. Если бы моя команда играла в чемпионате России, я бы по‑другому расставлял игроков и рассматривал другие их сильные качества.

Думаю, моя команда была бы в четверке лучших, – сказал главный тренер «Сепахана» Жозе Мораиш.

В прошлом сезоне «Сепахан» занял второе место в чемпионате Ирана.

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18 комментариев

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Саша Пушкин
Спартак они бы помяли совершенно точно.
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Зелёный гопник
Ответ Саша Пушкин
Спартак они бы помяли совершенно точно.
Спартак на 10-ом месте идёт, всё по плану😁
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Hitgoe Himgob
Ответ БолельщикСоСтажем
Если бы базировались в Москве, то да
Сепартак?
+8
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Quiet Dad
Ответ Саша Пушкин
Спартак они бы помяли совершенно точно.
а кто его ещё не мял?
+10
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*MVP*
Ответ Спартак Гордость России
А тебя по кругу пустили бы
как спартак в РПЛ?
+6
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БолельщикСоСтажем
Если бы базировались в Москве, то да
+2
-1
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majestic1980
По пропущенным голам
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Nikita Chesnokov
смотрел игру, иранцы даже в топ4 фнл бы не попали
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NIK7478
Боролись бы за выживание.
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Спартак Гордость России
Ответ *MVP*
как спартак в РПЛ?
Нет. Как твоих 2-х отцов
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Александр Жердин
Ответ Алешка Терминатор
Тренер Брюгге заявил, что в чемпионате Бельгии Зенит занял бы четвертое место только при условии, что не играл бы Мальме
Кошице!
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