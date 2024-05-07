Вильярреал – Севилья где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Вильярреал и Севилья в 35 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вильярреал – Севилья
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Вильярреал
- Сельта – Вильярреал : 3 – 2
- Вильярреал – Райо Вальекано : 3 – 0
- Альмерия – Вильярреал : 1 – 2
- Атлетик – Вильярреал : 1 – 1
- Вильярреал – Атлетико : 1 – 2
Последние матчи Севилья
- Севилья – Гранада : 3 – 0
- Бетис – Севилья : 1 – 1
- Севилья – Мальорка : 2 – 1
- Лас-Пальмас – Севилья : 0 – 2
- Хетафе – Севилья : 0 – 1
Прогноз на матч Вильярреал – Севилья
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