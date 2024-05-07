Вильярреал – Севилья где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 11 мая

Теги Севилья Вильярреал Ла Лига Футбол

В субботу, 11 мая, сыграют Вильярреал и Севилья в 35 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вильярреал – Севилья

  • Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.

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Прогноз на матч Вильярреал – Севилья

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