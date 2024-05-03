Вильярреал – Севилья: прогноз на матч 11 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Эстадио де ла Серамика, Вильярреал

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Обзор матча

Этот поединок в Ла Лиге между Вильярреалом и Севильей обещает быть напряженным. Вильярреал, занимающий 9-е место, ищет стабильности после серии непостоянных результатов, тогда как Севилья, идущая на 12-м месте, стремится продолжить свою серию игр без поражений.

Анализ формы команд

Вильярреал продемонстрировал способность забивать в каждой из последних 11 игр, что подчеркивает их атакующий потенциал. Однако команда пропускала в каждом из последних пяти матчей, что вызывает беспокойство перед столкновением с атакующими силами Севильи.

Севилья, с другой стороны, после недавних успешных игр, включая победу над Гранадой со счетом 3:0, находится в хорошем настроении. Эн-Несири, их лучший бомбардир, продолжает быть ключевым игроком, и его форма будет важна для исхода встречи.

Тактические нюансы

Вильярреал вероятно будет искать инициативу, играя на своем поле. В то время как Севилья, которая традиционно сильна в контратаках, попытается использовать проблемы в обороне хозяев. Взаимодействие между атакующими линиями обеих сторон и их защитой может определить исход игры.

Прогноз

Исходя из текущей формы и предыдущих встреч между командами, ожидается, что оба клуба смогут забить. Однако преимущество домашнего поля и последовательная атакующая угроза могут дать Вильярреалу необходимое преимущество для победы.

Рекомендация: Прогноз на ничью за 4.00.

Коэффициенты:

  • П1 – 1,9
  • Х – 4
  • П2 – 4

Этот прогноз основывается на способности Вильярреала забивать на домашнем стадионе и недавних играх Севильи, которые также были результативными.

Где смотреть Вильярреал – Севилья

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Вильярреал – Севилья
Дата проведения
11 мая, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
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